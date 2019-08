Funzine Insider avagy így töltjük az augusztust

Augusztusban Ági, Orsi és Zoli osztják meg veletek a kedvenc szezonális programjaikat és helyeiket.

Zoli

A kedvenc helyem: Olimpia Vendéglő

Ebben a hónapban egy régi adósságomat szeretném törleszteni. Terveim szerint augusztusban kipróbálom az Olimpia Vendéglőt. Közel 10 éve nem jutottam el, pedig nincs is messze az otthonunktól. Az Olimpia egy fogalom a hazai gourmet éttermek világában, annak ellenére, hogy nem túl kedvező a lokációja. Ádám Csaba és Kis Sándor séfek egy különleges felfogású, több nemzet konyhájából merítő innovatív konyhát visznek. Az ismerőseim ajánlása szerint a naponta változó, táblás kínálatáról híres étterem kerül minden sallangot. A kifogástalan minőségű kézműves, szezonális és diverzifikált alapanyagok túlnyomó részét az arra szakosodott őstermelők, biogazdák személyesen szállítják. Az izgalmas menüsort kézműves sörök és kiváló borválogatás teszi teljessé. Az Olimpia ár-érték arányban is kitűnően teljesít. Tavaly felújították az étterem vendégterét is.

A kedvenc programom: F1 Magyar Nagydíj

Mint minden évben az elmúlt 15 évben, idén is Forma 1. Az F1 már hosszú idők óta a színes karakterek, az egoisták, az izgalmak, a drámák, a győzelmek és a tragédiák színtere. Azon túl, hogy idestova 33 éve magával ragadott a versenysorozat, 1,5 évtizede a Hungaroringen élőben is nyomon tudom követni a kedvenc versenyzőimet. Ugyan már a harmadik versenyzőgeneráció cserélődik le a szemem láttára, de mégis magával ragad a csúcstechnológia és az adott pilóta párosa. Az a csapategység, összehangolt munka, amely egy-egy siker mögött meghúzódik mindig is csodálattal töltött el. Szóval augusztus 2-4 Forma 1 Magyar Nagydíj Mogyoródon. Alig várom.

Orsi

A kedvenc programom: Biciklizés

Több mint 10 éve élek a belvárosban, így a legtöbb helyre kerékpárral járok. A biciklim eddig inkább közlekedési eszköz volt számomra, mégis elengedhetetlen kelléke a mindennapjaimnak, amivel nem csak a környezetem óvom, de még élvezem is. Elhatároztam, ezentúl kikapcsolódás céljából is tekerek. Meg is van a kétkerekű bakancslistám: 1) az augusztusi Funzine-ban találtok 3 izgalmas útvonalat, ebből legalább az egyiket kipróbálom, 2) minden hónap utolsó péntekén, Óbudán szervezik meg a Bike & Breakfast eseményt, ahol friss péksüteménnyel, kávéval és gyümölcslével várják a kerékpárosokat. Ott a helyem, hiszen nincs ennél jobb napindító!

A kedvenc helyem: ARAZ Étterem

Imádok főzni, de a sűrű hétköznapokban előfordul, hogy nem jut rá időm. Szerencsére a Funzine irodája Budapest centrumában található, így számos választási lehetőség nyílik egy finom ebédre. Ha valami igazán különlegesre vágyom akkor az Araz Éttermet választom. Az ételek kiválóak és igazi kikapcsolódási lehetőség is számomra, hiszen ilyenkor az étterem belső kertje egy grillparti helyszínné alakul át, ahol azt is végignézhetem, hogyan sülnek a kedvenc fogásaim. 2 vagy 3 fogásos menümet kedvem szerint variálhatom a gondosan összeállított választékból. Ráadásul mindez az exkluzív élmény nagyon kedvező áron érhető el.

Ági

A kedvenc programom: Mesterségek Ünnepe

Az egyik kedvenc időtöltésem szerencsére nincs annyira időhöz, évszakhoz kötve, mert vásárolgatni bárhol, bármikor lehet. A legjobban a különböző kézműves vásárokat szeretem és augusztusban erre a legjobb helyszín a Mesterségek Ünnepe. Már évek óta rendszeresen kijárok, mindent alaposan szemügyre veszek, hiszen itt nem csak megvenni lehet a termékeket, hanem bepillantást nyerünk abba is, hogyan készülnek a csodálatos konyhai edények, a különböző tájegységekre utaló ruhák, vagy épp az igen aprólékos csipketerítők. A vásárba már eleve kész tervekkel indulok, hogy mi az, amit mindenképp be szeretnék szerezni és a több órás barangolás során eddig mindig sikerrel jártam.

A kedvenc helyem: Opus Jazz Club

Szeretem az élőzenét, a koncertek hangulatát, legyen az egy nagyobb sportaréna, vagy egy kisebb klub. Az utóbbi időben kezdtem érdeklődni a jazz iránt és az egyik legjobb hely, ahol ilyen zenét hallgathatok, az Opus Jazz Club. Itt nem csak a hazai előadók közül lehet szemezgetni, hanem külföldi együtteseket, zenészeket is meghallgathatunk egy könnyed koncert erejéig. Augusztusban nem hagynám ki a BMC Nemzetközi Cimbalomversenyt, ami XXI. századi kontextusba helyezi az immár hivatalosan is hungarikumnak számító hangszert, illetve inspirálja a fiatal cimbalmos generációt – augusztus 25. és 31. között a Budapest Music Centerben és az Opus Jazz Clubban.