Nyári grillpartit ad az ARAZ a város szívében

Mit szólnál, ha lehetséges lenne úgy kertipartira menni a fővárosban, hogy nem kell elhagynod a városközpontot? A hetedik kerület szívében, a Dohány utca 42. alatt található ARAZ Étterem elhozza Budapest belvárosába a grillszezon illatait és ízeit: a nyár folyamán minden második pénteken BBQ partiknak ad otthont. A Funzine két szerkesztője ellátogatott a patinás vendéglátóhelyre, hogy megnézzék, milyen hangulatban telnek ott a péntek esték.

Miután keresztülsétáltunk az ARAZ Étterem arany-fekete árnyalatok uralta belső terén, egy tágas belső udvaron lyukadtunk ki, amelyet egy fekete-fehér, a 20. századi mindennapokat idéző falfestmény tesz különlegessé. A leginkább figyelemfelkeltő tárgy a teraszon mégis a buja növényzet és kellemes nyáresti fények között magasló grillsütő volt, amelyen egy barátságos séf sütötte megállás nélkül a fűszeres húsokat, mennyei illatot szétárasztva a térben. Miközben orrunkat megtöltötte a grillillatfelhő, DJ Starsky latinos dallamai kényeztették a hallójáratainkat.

Az ARAZ este hétkor kezdődő kertipartija, akárcsak egy baráti összejövetelen, szedd magad koncepción alapszik: fehér terítős zsúrkocsik tolonganak egymás mögött az udvar egyik sarkában, jól megpakolva az amerikai BBQ-partik ihlette ételekkel. Az asztalról természetesen nem hiányozhat a vajas csöves kukorica levével főzve, az amerikai káposztasaláta, a csípős csirkeszárny, a grillkolbász és a héjában sült burgonya, de összeállíthatjuk akár saját hamburgerünket is friss zöldségekből, házi szószokból, buciból és húspogácsából, egyenesen a grillről. A csábító ételkínálaton kívül, a nyári szezon legnépszerűbb italai is benne vannak az árban: rozéfröccs, csapolt sör, Aperol Spritz és különféle ízesítésű limonádék. Jó hír még, hogy bármennyit ehetünk-ihatunk egy fix összegért (8900 forint/fő), úgyhogy itt az ideje végre szabadjára engedni a bennünk lévő gasztrohedonistát!

Mielőtt elindultunk a ételmelegítők felé, koccintottunk a péntekre egy pohár Aperol Spritzzel. Bevalljuk, a bőség zavarában nem volt egyszerű eldönteni, mivel kezdjük a vacsorát. A mennyei illatok kereszttüzében végül mind más irányba mentünk: egyikünk a krémesen finom avokádós uborkalevest nézte ki magának, aminek a hozzá kínált pirított mogyoró kölcsönzött izgalmas textúrát, másikunk az étteremben elhelyezett hidegtálas fogásokat vette célba és egy adag marinált lazacsalátával tért vissza az asztalhoz. A főételek közül nem tudtunk ellenállni a cornflakes-be forgatott ropogós, fűszeres csirkeszárnyaknak, amiket szépen nyakon öntöttünk a melléjük készített BBQ szósszal. Köretként kipróbáltuk az elmaradhatatlan fóliás burgonyát fűszeres tejföllel, a meglepően finom sós-korianderes amerikai palacsintát, és az ARAZ házi marhaburgerét, frissen, a szemünk előtt megsütött húspogácsával.

Talán most azt feltételeznéd, hogy ennyi étel után eszünkbe sem jutott volna elkanyarodni a desszertek felé, de tévedsz! Az igaz, hogy éhes már egyikünk sem volt, de keményebb fából faragtak minket annál, mint hogy a célvonal előtt bedobjuk a törülközőt. Az egyébként helyben készült desszertek olyan jól néztek ki, hogy nem bírtunk ellenállni: a kínálatban amerikai almás pite, sajttorta, és sok más mellett a krémes, édes, de nem túl édes red velvet tortaszelet is helyet kapott, mindkettőnk számára megkoronázva az amúgy is üdítő vacsorát.

Az ízlelőbimbóinknak nem maradt hiányérzete, és az egész esténknek olyan hangulata volt, mintha egy amerikai család kerti partiján üldögéltünk volna. A háttérben kellemes zene szólt, a levegőben ínycsiklandó füstös illatok kavarogtak, mi pedig jókedvűen beszélgettünk és nagyokat nevettünk. A tény, hogy mindez a belvárosban történt, csak tovább fokozza az élményt. Szívből ajánljuk!

Szerencsi Évi & Sutus Dolli

Fotók: Németh Kriszti – Egy jó kép rólad

A nyári grillpartik időpontjai:

július 19.

augusztus 2. 16. és 30.