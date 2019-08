Megnyitott a Vámház körúti Kemenes Cukrászda és Bisztró

Augusztus 4-én megnyílt a Kemenes Cukrászda és Bisztró, ami immár harmadik egysége a Kemenes családi vállalkozásnak. A Lipóti Pékségnek is beszállító vállalkozás 2015-ben nyitotta legelső önálló cukrászdáját, és mostantól az egykor Klapka György által híressé vált Vámház körút 9. szám alatt is várja vendégeit, közel 700 négyzetméteres területen.



A házias sütemények mellett meleg ebéddel várják a betévedő vendégeket, a környéken élő és dolgozó emberektől a turistákig. A bisztróként is üzemelő cukrászdában az emberek családias hangulatban kóstoljanak otthoni ízeket mindenféle tartósítószer, ízfokozó és térfogatnövelő nélkül csak természetes anyagokból. A családias hangulat nem csak a kinézetben és az ízekben jelenik meg, hanem magában a vezetésben is, hiszen Kemenes Edith, a cukrászda alapítója két lánya segítségével vezeti cégét, a sütés, főzés szeretetét pedig már az unokáknak is sikerült átadnia.

A cukrászdában az olyan hagyományos sütemények mellett, mint a zserbó és az almáspite, a modern ízek kedvelői is megtalálhatják kedvenceiket macaron, sajttorta vagy akár gyümölcsös mousse formájában. Az édességek mellett meleg étel választékkal is találkozhatnak a vendégek. A könnyű fogások mellett a napi és heti menükben igazi hazai ízek köszönnek vissza a tányérról.

A Kemenes család bízik abban, hogy hamarosan a Vámház körúton is kialakul a törzsközönség, és az emberek úgy szeretik az új cukrászdát, mint a korábbiakat. De a család sosem pihen, idén még egy kisebb egységet nyitnának a Böszörményi úton. A sütik nem csak külsőre isteniek, látogasd meg a Kemenes Cukrászdát, és kóstold meg őket!