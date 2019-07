Nyári divattippek: Inspirálódj a legmenőbb nemzetközi fesztiválokból

Az idei fesztiválszezon még korántsem ért véget, sőt a Sziget közeledtével most jön még csak a java! A Fashion Days stílusszakértői a készülődés jegyében ikonikus nemzetközi zenei fesztiválok legfrissebb divattrendjeiből inspirálódtak, majd összeállítottak három szuper divatos és bulibiztos női és férfi szettet.

Minden fesztiválnak megvan a saját hangulata, stílusa és természetesen attól is függ, hogy mit célszerű felvenni, hogy milyen az időjárás. Utóbbiról jól tudjuk, hogy nyáron kiszámíthatatlan, éppen ezért minden eshetőségre teszünk javaslatot, hogy semmi ne álljon az önfeledt szórakozás útjába. Ne feledd, még javában tart a magyarországi buliszezon is!

Coachella: kaliforniai álom

A nyár indítója 1999 óta a kaliforniai Coachella zenei és művészeti fesztivál, ezért minden évben ezt tekinthetjük a fesztiváldivat kiindulópontjának. Itt vonulnak fel először az adott szezon legizgalmasabb fesztiváltrendjei. A divatrajongók mindig árgus szemekkel figyelik a Coachellán lőtt divatfotókat áprilisban, hogy egy-két tippet ellessenek. Idén például a bohém, a hóbortos ugyanakkor végtelenül elegáns – és természetesen Instagram kompatibilis – megoldások hódítottak Kaliforniában. Ez tipikusan az a hely, ahol jól megférnek egymás mellett az elegáns és a vagány megoldások, de a sportos stílus is hódít. Egy romantikus ruha övtáskával és egy porálló bakanccsal tökéletes fesztiválos outfit idén.

A Coachella megmutatta azt is, hogy a szezon elsőszámú sztárja a csipke: egy stílusos és szexi top boyfriend farmerrel vagy rövidnadrággal és egy feltűnő napszemüveggel nagyszerű választás. Férfidivatban a farmer, a színes ingek valamint a kendők hódítanak. Nem is olyan meglepő, hogy ez utóbbi kiegészítő a férfi fesztivál-kelléktár szerves része lett, hiszen a por ellen is hasznos szolgálatot tehet. Inspirálódj bátran a Coachella szellemiségéből, ha a nagy nyári melegben indulsz fesztiválozni!

Glastonbury az esős Angliában

Worthy Farm, Somerset, az Egyesült Királyság dél-keleti részén: itt rendezik meg évről évre a világhírű Glastonbury fesztivált, amelynek a gyökerei egészen az 1970-es évekig nyúlnak vissza. Egy évvel Woodstock után már az angliai Glastonbury felé vették az irányt a fesztiválkedvelő fiatalok. Ha a Coachella az elegancia és a hóbortos stílus birodalma, akkor a Glastonbury idén a színek és az extrém megoldások fesztiválja volt. Szivárványminták, pomponok, csillámok és őrült kiegészítők voltak a fesztiválozók nagy kedvencei, és nemcsak a hölgyek körében!

A brit fiatalok merészségéből bárki ihletet meríthet, de természetesen a bulis őrültségek mellett szükség van praktikus kiegészítőkre is. Az esős angliai éghajlaton megszokott időjárási szeszélyek már nálunk sem ismeretlenek, szinte minden magyar fesztiválon van egy viharos nap. Szerencsére szuper gumicsizmák és esőkabátok állnak rendelkezésünkre izgalmas mintákkal.

Burning Man: forró nappalok és hűvös esték

A Black Rock sivatagban évről évre összegyűlnek a legőrültebb zenerajongók a nyár utolsó hétvégéjén, a Burning Man fesztiválon, ami az önkifejezésről és a mókuskerékből való kiszabadulásról szól. A szélsőséges körülmények között megrendezett fesztiválon nappal akár plusz 40 fok is lehet, este viszont 10 fokra esik vissza a hőmérséklet, úgyhogy nem elég a nyári ruhákból válogatni, hanem muszáj egy-egy dzsekit is magunkkal vinni.

Itt megférnek egymás mellett a legextrémebb trendek, sokan falatnyi ruhákban és hatalmas szemüvegekben, elkendőzött arccal vészelik át a hőséget. A bőrszettek, a szegecsek, az extrém lábbelik és a neccharisnya, falatnyi bikinifelsők gyűjtőhelye a Burning Man, ahol az ezüst, a fekete és a fehér színek dominálnak. Ha az extrémebb megoldások híve vagy, meríts ihletet innen.