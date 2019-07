Színház, Pride, Szabihíd – Hétvégi programajánló július 4-7.

Hopp, máris megint kispéntek van, jöhetnek a legjobb hétvégi programok, ráadásul ezerrel dübörög a nyár, szombat-vasárnap lezárják a Szabadság hidat, végérvényesen beindult a fesztiválszezon, de ha valaki nem a Soundon vereti, a fővárosban ezek lesznek a legjobb programok!

Július 4., csütörtök

2019-ben ismét vár téged a Dunakanyar legmenőbb fesztiválja a VéNégy. Fellép a Tankcsapda, Follow The Flow, Margaret Island, Vad Fruttik, Irie Maffia, Intim Torna Illegál és még sokan mások! Naplementében dunaparton ücsörgős, koncerten csápolós, utcaszínházon ámulós 4 nap Vácon.

Stranger Things 3. évad

A harmadik évad 1 évvel a második lezárása után, 1985 nyarán játszódik majd. A főszereplőket ezúttal tehát a gimnázium előtti utolsó nyáron kísérhetjük végig, egy olyan életszakaszban, amit leginkább a ‘változás’ jellemez. Meghatározó helyszíne lesz az eseményeknek az újonnan megnyitott Starcourt Mall (bevásárlóközpont), ami a látványtervezők elmondása alapján a képi világban is újdonságot hoz majd. Mindemellett már arra is fény derült, hogy Mind Flayer még mindig életben van, így vele is találkozhatunk a folytatásban. Will ezúttal kissé háttérbe szorul, cserébe viszont kapunk sok-sok Billy-, illetve Steve & Dustin-jelenetet, sőt a második évad sztárja, Erica is több játékidőhöz jut 2019-ben. Nagy valószínűség szerint Kali, azaz Eight is visszatér, ráadásul a rajongók találgatásai szerint további szereplők is érkeznek valamilyen számra utaló keresztnévvel Eight és Eleven mellé. A 16-os korhatár besorolás ugyan marad, de Gaten Matarazzo szavaival élve: “A harmadik évad sokkal sötétebb és véresebb lesz, mint a korábbiak, úgyhogy a félősebb rajongóknak idén egyáltalán nem lesz könnyű dolga”.

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével a budapesti hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatja fel. Minden koncerten instrumentális, fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város improvizatív zenére nyitott közönségét.

Az Egyesült Államok nyomkövető rendszerei 550 km átmérőjű, gigantikus űrhajó közeledtét jelzik. A tévéhíradók a világ legnagyobb városai fölött lebegő óriási űrhajókról tudósítanak. Másnap az elnököt biztonságos helyre menekítik. A Washington D.C.-t ért támadást követően az egész országban úrrá lesz a káosz. Hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy az idegenek célja a Föld totális megsemmisítése. A világ összes hadserege készen áll, hogy felvegye a harcot a gonosz betolakodókkal szemben.

Július 5., péntek

Valamikor 20 évvel ezelőtt ismeretlen hatalmas erők – földönkívüliek, angyalok, ki tudja? – látogatták meg a bolygónak ezt az Isten háta mögötti szögletét, egy pillanat alatt eltüntetve az ott lakókat. A terület Zónává változott, a földi fizikának ellentmondó különös – és szinte minden esetben halálos – belső törvényekkel, a külvilág elől szigorúan elzárva. Csak Sztalker és a vele hasonszőrűek kockáztatják meg – a Zónában talált földönkívüli itemekért kopott nyomorúságos keresmény reményében – a behatolást, és olykor-olykor útitársak becsempészésére is sor kerül, némi baksis fejében. A Zóna ugyanis titokzatos tulajdonsággal bír – a közepén álló Szobában állítólag teljesülnek a legtitkosabb álmok, vágyak. Vannak lehetőségeink vagy sem? Jogosan panaszkodunk, vagy talán csak rinyálunk? Az emberi alaptevékenységek tisztességes (és itt a hangsúly a már senki által pontosan definiálni nem tudott tisztességen van) folytatásához is minimum szentnek kell lennünk. Van ez a Sztallker, aki azzá válik. És mi? Egyáltalán: És mi?

A Budapest Bár koncertekben az a jó, hogy mindig más élményt nyújtanak. A zenekar tengernyi dalból válogat egy-egy koncertre, a fellépő énekesektől függően más – más a repertoár, sőt, a zenekar is rendszerint meglepi valamivel a közönséget. Az is jó a Budapest Bárban, hogy minden generációnak más élményt nyújt, mindenki izgatottan várhatja a saját kedvencét. Akárhány embert megkérdezünk, más-más élményt emel ki a koncert után. Hiszen a koncertek különböző színeket mutatnak: utaztatnak az időben, az érzelmek széles skáláját pengetik, emlékeket, embereket idéznek meg amellett, hogy nagyszerű zenei élményt is nyújtanak. Így lesz ez a Mézesvölgyi Nyáron is.

Az ország legnagyobb házibulija ismét a Parkban! Az esti koncertjeggyel a belépés ingyenes!

Július 6., szombat

Július hatodikán a Szabihídon az ötödik évadát záró Hangfoglaló Program minifesztivált rendez, amely a hazai könnyűzene sokszínűségét hivatott megjeleníteni és ünnepelni. A program a Szabihíd szervezőinek alapgondolatához illeszkedve a zeneszerető közösségnek és a hazai zenekultúrának ajánlja ezt a napot.

Az MFÖEK (Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát) Alapítvány hisz az egyenlőség, igazságosság, szabadság és önazonosság értékeiben. A felelős állattartás hirdetése és az állatmentés mellett fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk az alapvető emberi jogok mellett is. Csatlakozz csapatunkhoz a Budapest Pride felvonuláson, ünnepeljük együtt a sokszínűséget

A tematikus estjeiről híres Chameleon Jazz Band új műsora 2017. nyarán debütált. A saját hangszerelésű slágerek ezúttal finom jazzes beütéssel ugyan, de popzenei alapokon szólalnak meg. A Popcorn! vázát lüktető, egyszerű ritmusok, szaggatott melódiák adják, az instrumentális kompozíciók mellett énekes dalok is helyet kapnak a repertoárban. A másfél órás szórakoztató show minden korosztályt magával ragad: a legdögösebb ritmusok és a fülbemászó melódiák egy közvetlen hangulatú este keretében nyújtanak igényes kikapcsolódást. Egyszerre idézik meg New Orleans füstös bárjainak hangulatát, a funky és a disco fénykorát és a dallamos jazz-világ lágy ringását.

Július 7., vasárnap

Kéréseitekre 2019 júliusában is szeretettel érkezik a @Jóga a hídon//Yoga on the Bridge iv folytatása a Jóga a hídon//Yoga on the Bridge v program. Az ötödik JógaHíd szintén társszervezőkkel_oktatókkal kerül megrendezésre, így több jógastílus közül választhatsz, több jógastílust kipróbálhatsz majd. A foglalkozások egyszerre kezdődnek reggel 8 órától kb. 60 percben. Gyülekező: 7:30 Kezdés: 8:00

Jubileumi design vásár a Lumen kertjében! Gyertek válogatni szuper dolgok közül július 7-én, vasárnap!

A Thaiföldi Királyság Nagykövetsége idén negyedik alkalommal rendezi meg a Thai Fesztivált 2019. július 7-én, vasárnap a Vajdahunyad várában. Az egy napos gasztro-kulturális eseményen a thai kulturális programok, fellépők, látványfőzés mellett, 6 étterem gondoskodik majd az autentikus kulináris élvezetekről, vásárolhatunk eredeti thaiföldi portékákat, és kipróbálhatjuk a hagyományos thai spaszalonok kényeztető szolgáltatásait.

Harangjáték és fuvolaszó vasárnap, hétfőn és kedden 16.00-tól és 16.30-tól – ingyenesen!