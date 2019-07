Minden, amit tudnod kell a Stranger Things 3. évadáról

Ugye, már te is tűkön ülve várod a Stranger Things új évadának premierjét?

2016 nyarán indult útjára a Netflix ’80-as éveket idéző, amerikai sikersorozata, a Stranger Things, mely mára hatalmas rajongótábort szerzett világszerte. A második évad 2017 őszén debütált, a folytatásra viszont egészen mostanáig várnunk kellett.

A visszaszámlálás azonban egy napon belül véget ér, ugyanis január 1-je óta tudjuk, hogy a sorozat idén nyáron, az anyaország számára kiemelten fontos függetlenség napján tér vissza. Minden bizonnyal ez a jeles dátum a történetben is feltűnik majd, melyről a nagy bejelentéshez kapcsolódó plakát is tanúskodik.

A sorozat egyik legszerethetőbb vonása, hogy számtalan utalás rejtőzik benne a nyolcvanas évek popkultúrájának meghatározó elemeire, mindezt pedig szerencsére az új évadban sem kell majd nélkülöznünk. A fő inspirációt a készítők szerint ezúttal a Jurassic Park- és az Indiana Jones-filmek jelentették, de Chevy Chase 1985-ös vígjátéka, a Fletch is említésre került, így remélhetőleg a harmadik évad humor terén is erősít.

8 epizóddal bővül a Stranger Things-univerzum

Az eddig bemutatott 17 rész után, ezúttal 8 új epizóddal bővül majd a Stranger Things-univerzum, az utolsó rész pedig a szereplők nyilatkozatai alapján a könnycsatornáinkat is megdolgoztatja majd! A részek címei egyébként december óta nyilvánosak, és belőlük akár az idei sztorira is következtethetünk.

In the summer of 1985, the adventure continues… pic.twitter.com/m3s6hyJL8k — Stranger Things (@Stranger_Things) 2018. december 10.

Szerencsére biztos, hogy negyedik évad is készül majd a Stranger Thingsből, így végső búcsút idén sem kell vennünk a szériától.

Mit lehet tudni a 3. évad történetéről eddig?

A harmadik évad 1 évvel a második lezárása után, 1985 nyarán játszódik majd. A főszereplőket ezúttal tehát a gimnázium előtti utolsó nyáron kísérhetjük végig, egy olyan életszakaszban, amit leginkább a ‘változás’ jellemez. Meghatározó helyszíne lesz az eseményeknek az újonnan megnyitott Starcourt Mall (bevásárlóközpont), ami a látványtervezők elmondása alapján a képi világban is újdonságot hoz majd. Mindemellett már arra is fény derült, hogy Mind Flayer még mindig életben van, így vele is találkozhatunk a folytatásban. Will ezúttal kissé háttérbe szorul, cserébe viszont kapunk sok-sok Billy-, illetve Steve & Dustin-jelenetet, sőt a második évad sztárja, Erica is több játékidőhöz jut 2019-ben. Nagy valószínűség szerint Kali, azaz Eight is visszatér, ráadásul a rajongók találgatásai szerint további szereplők is érkeznek valamilyen számra utaló keresztnévvel Eight és Eleven mellé. A 16-os korhatár besorolás ugyan marad, de Gaten Matarazzo szavaival élve: “A harmadik évad sokkal sötétebb és véresebb lesz, mint a korábbiak, úgyhogy a félősebb rajongóknak idén egyáltalán nem lesz könnyű dolga”.

Lesznek új szereplők?

Igen! A harmadik évadban színre lép Uma Thurman és Ethan Hawk lánya, Maya Hawk, aki egy Robin nevű fagyiárust alakít majd a Starcourt Mallból, az 1993-as Robin Hood, a fuszeklik fejedelme egykori címszereplője Cary Elwes, aki Larry Kline polgármester lesz, valamint a The Hawkins Post újságírójaként, Bruce szerepében Jake Busey is.

A népszerű sci-fi-horror tehát csütörtökön folytatódik, addig pedig érdemes feleleveníteni az előző évadok eseményeit az alábbi videóval.