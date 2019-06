Budapest utcáin forog a legújabb Marvel-film!

A Fekete Özvegy szereplőit hétvégén kapták lencsevégre a magyar fővárosban.

Úgy tűnik, Norvégia után hazánkban folytatódott az egyik legújabb, 2020-ban bemutatásra kerülő Marvel-film forgatása. A Fekete Özvegy Scarlett Johansson címszereplésével a hősnő előzménytörténetét dolgozza fel, így Natasha Romanoff KGB ügynöki múltjáról is többet megtudhatnak végre a széria rajongói. Épp a cselekmény miatt az is elképzelhető, hogy Budapest Moszkvaként jelenik majd meg a mozivásznon, amire egyébként számos példa volt már korábbi filmalkotásokban is.

A Marvel Univerzum ezen darabját hivatalosan még be sem jelentették, erre minden bizonnyal a San Diego Comic Conon kerítenek sort egy hónap múlva, ahol a pontos történetről is lehull majd a lepel. A szereposztásról elöljáróban már tudni lehet, hogy Scarlett Johansson mellett Rachel Weisz, Florence Pugh, a Stranger Thingsből ismert David Harbour, Ray Winstone, valamint O.T. Fagbenle is helyet kapott a sztoriban.

A budapesti forgatásról néhány Twitteren elterjedt fotó és videó árulkodik, melyeken Florence Pugh, a kaszkadőre, illetve Johansson kaszkadőre látható egy motoros jelenet rögzítése közben.