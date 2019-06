Szabadtéri színházi körkép Budapesten és környékén

Habár a 2018/19-es színházi évadnak vége, a budapesti és Budapest-környéki nyári színházak nem hagyják unatkozni a kultúrára éhezőket. Összeszedtük, milyen színházi előadásokat láthatunk idén nyáron.

Zsámbéki Színházi Bázis

Június 9-én megnyitotta 2019-es nyári színházi évadát a Zsámbéki Színházi Bázis. A Budapestről autóval 40 perc alatt megközelíthető városban egész nyáron a csillagos ég alatt élvezhetjük színházi előadások színes kavalkádját.

A Romtemplom ad otthont Seres Tamás #KedvesZsámbék! felolvasószínházi-sorozatának, amelynek keretein belül ismert színészek és zenészek a legnagyobb magyar versekkel járnak körül egy-egy témát a nyári hétvégéken. Június 23-án délután 3-kor például a titkokról, a gyermekkorról, az álmokról, a csodákról, a meglepetésekről és a kacagásról versel majd Csákányi Eszter, Hajdu Steve és Vecsei H. Miklós, akiket Dés László fog kísérni.

Szintén az irodalom és a zene összefonódásának lehetünk szem- és fültanúi Beck Zoli és Háy János július 14-ei, illetve Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László július 21-ei estjein.

Ami pedig a színházat illeti, június 30-án bemutatásra kerül Nagyházi Márton NemAkárki c. darabja, amely helytől és időtől függetlenül mutatja be a Tömeg és a Lázadó viszonyát, aki új szabadságot akar építeni a múlt felperzselt hiedelmei és elszenesedett morálja helyére. Július 28-án a Sztalker Csoport Zsámbékon is bemutatja legújabb előadását, amely Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok komédiáján alapszik, míg Lackfi János Hinták című, négy női sorsot festő színdarabját augusztus 10-én és 11-én is láthatja a közönség. További információ ITT.

Városmajori Szabadtéri Színpad

Ezen a nyáron is sokszínű programokkal, zenés bemutatókkal, Színházi Szemlével, matinékkal, gyerekelőadásokkal és a műfajok legszélesebb skáláján mozgó koncertprogrammal várja visszatérő és új vendégeit a Városmajori Szabadtéri Színpad. A mára közkedvelt koncerthelyszínné vált budai játszóhely hagyományaihoz híven új évadában is izgalmas előadókat és zenei formációkat vonultat fel.

Június 11. és július 5. között zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpad népszerű Színházi Szemle sorozata, amely immár hagyományosan a nem budapesti színházak legjobb szórakoztató előadásait mutatja be. Az idén 8 vidéki városból érkező 8 színdarabot szakmai zsűri kíséri figyelemmel, a közönség pedig a színház honlapján szavazhat a legjobb előadásra. Láthatjuk például a szombathelyi színház A salemi boszorkányok c. előadását, melyet Alföldi Róbert rendezett, de Kosztolányi Dezső Édes Annájának színpadi adaptációja, amelyet a Miskolci Nemzeti Színház repertoárjában láthattak eddig a nézők, is izgalmasnak ígérkezik.

A szemle után sem maradunk színházi előadások nélkül, hiszen egészen szeptember elejéig tele a Városmajori Szabadtéri Színpad programtáblája, nekünk csak válogatnunk kell. További infó ITT.

Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Az egész nyarat felölelő Budapesti Nyári Fesztivál jóvoltából idén sem marad nagyszabású koncertek, opera-, operett-, balett- és kortárs táncbemutatók nélkül a fővárosi nagyérdemű. A kulturális élményeket most is nemzetközi sztárfellépők és együttesek társaságában, csodás környezetben élhetjük át a Margitszigeti Szabadtéri Színpadának nézőterén. Ráadásként hagyományosan jár egy (vagy több) mámoros, nyáréjszakai szigetséta is mindezek mellé!

A Novoszibirszki Állami Akadémiai Opera és Balettszínház a Giselle című nagyelőadással (június 20-21.), a Hervé Kubi Társulat pedig a Barbár éjszakák című nagyszabású tánctablóval (július 18.) és gyönyörű testű táncosokkal érkezik. Augusztusban szintén első alkalommal lép fel nálunk a hagyományos grúz és a különböző klasszikus táncokat ötvöző műsorral a Nemzeti Grúz Balett, a Sukhisvili társulat (augusztus 16-17.).

Továbbá, Nicola Benedetti és a San Franciscó-i Szimfonikusok, José Cura, Marcelo Álvarez, Vittorio Grigolo, napjaink legnevesebb operaénekesei, a világ legnagyobb operaházainak állandó fellépőiként érkeznek Budapestre. Július 20-án Vittorio Grigolóval és az operairodalom legszebb áriáival folytatódik az Operagála sorozat.

A Bonnie & Clyde című Broadway-musical tavalyi magyarországi ősbemutatójának kirobbanó sikere után most a nagyszínpadon mutatkozik be (június 29-30.). Kálmán Imre nagyoperettje, a Csárdáskirálynő pedig a Budapesti Operettszínházzal közösen kerül bemutatásra (július 12-13.). Az augusztus 20-i ünnepi előadás igazi kuriózum és meglepetés lesz: a Tolcsvay fivérek Magyar Miséje és Új magyar rapszódiája. További információért kattints IDE.

Szentendrei Teátrum

A július elejétől augusztus végéig tartó nyári szezonban a Szentendrei Teátrum négy-öt bemutatót tart, a magyar színházi élet élvonalbeli rendezői és művészei közreműködésével. Emellett a színházi évad legsikeresebb zenés és prózai előadásaiból láthat válogatást a közönség. A Teátrum műsorában megtalálhatók magyar és külföldi klasszikus és kortárs szerzők színdarabjai, vígjátékok és drámák, előadóestek, valamint egy-egy opera vagy musical előadás is. A színházi előadások mellett jazz, világzenei és komolyzenei koncertek is szerepelnek a kínálatban.

A hat különböző, kültéri helyszínen megrendezett programok közül muszáj kiemelnünk Dan Gordon: Becéző szavak c. vígjátékát, melyben Hernádi Judit alakítja a főszerepet, láthatunk július 7-én, 8-án, 14-én, és 15-én. Július 25-én a Szentendrei Teátrum, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház színpadra viszi továbbá Molnár Ferenc nagysikerű regényét, a Liliomot is, amely a FRISS programsorozat része. Utóbbi egy három éve indított előadás-sorozat, amellyel a közönség „frissre fogékony” rétegeit, a gimnazista és egyetemista diákokat, a fiatal felnőtteket kívánják elérni. További programokért kattints IDE.

Budai Szabadtéri Színház

A budai hegyek tetején, a volt csillebérci gyermektábor területén üzemelő színpad némi felújítás után színes programokkal készül az idei nyárra: a vasárnapi gyermekmatiné előadásoktól a nagymusicalekig, koncertekig, vígjátékokig szinte minden műfaj helyet kapott a szezon kínálatában.

A Budai Szabadtéri Színház június 14-én egy nemzeti operett gálával nyitotta meg a szezont, de egészen augusztus végéig nincs megállás: június 21-én a Páratlan páros c. vígjátékot nézhetik meg az érdeklődők, amit rögtön másnap a Zenél a pesti Broadway musical követ. A repertoár részét képezi még a Mágnás Miska operett, amelyet a csíkszeredai Csíki Játékszín mutat majd be június 23-án, de nagykoncertekben sem lesz hiány: fellép többek között Király Viktor, Charlie és a Vastag testvérek is. Ami a júliusi színházi produkciókat illeti, nem érdemes lemaradni a Hippolyt, a lakáj zenés vígjátékot (július 21.), de persze a nyár utolsó hónapja is tartogat még különleges előadásokat. További infó ITT.

3K Kaszásdűlői Kulturális Központ

Idén nyáron ötödik alkalommal mutatnak be új színházi produkciót a 3K Kaszásdűlői Központ előtti téren, Óbudán. Ezúttal Shakespeare Tévedések vígjátékát viszi színpadra Dicső Dániel rendező, aki most egy nagyon fiatalos, de annál tehetségesebb csapattal dolgozik majd: többek között Vizi Dáviddal, Hajdu Tiborral, Tenki Dalmával, Eke Angélával, Márfi Márkkal és Georgita Máté Dezsővel, míg az idősebb színészgenerációt Kerekes Viktória és Dézsy Szabó Gábor képviselik. Az előadást csupán egyetlen alkalommal, július 6-án láthatja a közönség, jó hír viszont, hogy a program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a 3K-ban személyesen vagy a 06-1-247-3604-es telefonszámon lehet megejteni.

További információ ITT.