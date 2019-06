Hatalmas sikerrel zárult a Budapest Park x UNICEF Segélykoncert

Összefogott a zenész szakma és a közönség a gyerekekért. Vasárnap este több ezres tömeg előtt nyolc élvonalbeli együttes és előadó lépett fel a Budapest Park x UNICEF Segélykoncerten. Az eseményt a nézők akár otthonról is nyomon követhették, hiszen az estét a Budapest Park Facebook-oldalán élőben is közvetítették. A jegybevételből (92,9%), szponzorációs támogatásokból (7%) és a segélyvonalból (0,1%) összesen 17 285 123 Ft gyűlt össze, amely teljes egészében az UNICEF legnehezebb sorsú gyerekekért végzett munkáját támogatja.

Összefogás a legkisebbekért

A Live Aid mintájára szervezett eseményen zenélt a Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Caramel, Lóci játszik, Magna Cum Laude, Parno Graszt, Punnany Massif és a Supernem, akik mind lemondtak a fellépti díjukról a jó ügy érdekében. Istenes Bencéhez hasonlóan, aki az esemény kedvéért utazott haza. A különleges, slágerparádés szettel érkezett zenészek meglepetéseket is tartogattak. Például Mező Misi egy dal erejéig beugrott a Parno Graszthoz is. Fellépett még Felméri Péter, aki az Apák napján tartott koncerten stílusosan az apaságról stand-upolt. A Tudás 6alom Csoport egy beatbox produkciót adott elő, Nyáry Luca és Kemény Zsófi pedig slammelt a színpadon. A Segélykoncert közepén a Starlight Dance Company tánciskola koordinálásával 140 gyermektáncos látványos flashmobot mutatott be.

A koncertre több száz gyermekvédelemben, gyermekkórházakban, állami nevelőintézetekben, gyermekotthonokban dolgozó szakember kapott tiszteletjegyet a szervezőktől, akik így kívánták megköszönni az egész éves gyerekekkel, gyerekekért végzett munkájukat.

Az UNICEF munkája

A Budapest Park és az UNICEF Magyarország a Segélykoncert életre hívásával is azon dolgozik, hogy fejlessze idehaza az adományozási kultúrát és erősítse a jótékonykodás tradícióját. Jelenleg a világ és a térség számos szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró országa is előbb jár ezen a téren. Az adományozási hajlandóságot tekintve Magyarország a 120. helyen áll a 144 országot rangsoroló listán. A magyaroknak köztudottan hatalmas a szíve, azonban a hagyományok hiánya miatt a jótékonykodást sokan a gazdagok kiváltságának tartják. Ezen a nézeten próbál változtatni a Budapest Park x UNICEF koncert, hiszen a kisösszegű adományok is hatalmas változást képesek hozni egy-egy rászoruló gyermek életébe. Egyetlen jegy árából, vagyis 4-5 ezer forintból az UNICEF képes egy rászoruló kisgyermeket egy hónapon át ellátni tiszta ivóvízzel, élelmiszerrel és gyógyszerrel.

Az idei globális célkitűzések, vagyis a több mint 4 millió alultáplált gyermek megsegítése, a 10 millió gyermek beoltása kanyaró ellen. A 35,7 millió gyermek egészséges ivóvízzel ellátása mellett a jegybevétel támogatja az UNICEF Magyarország hazai hátrányos helyzetű fiataloknak szóló programjait, valamint kiemelten a gyerekkereskedelem elleni küzdelmet.

“Fantasztikus közönségünk volt, akik úgy segíthettek ezúttal rengeteg rászorulón idehaza és globálisan is, hogy közben egy különleges és igazán magas színvonalú rendezvényen bulizhattak. Nagyon nagy szeretettel, hittel és lelkesedéssel csinálta végig a szervezést és lebonyolítást az UNICEF, a fellépők és a Budapest Park csapata, amit ezúton is köszönök!” – mondta el a Park történetében is mérföldkőnek számító eseményről Pálffy András, a Budapest Park alapítója és stratégiai igazgatója.

„Hatalmas öröm volt látni, hogy ennyi embert megmozgatott a gyerekek ügye. Köszönjük a Budapest Parknak, akik azonnal a kezdeményezés mellé álltak, anyagilag és szakmailag is mindent megtettek a koncertért. A rendezvénnyel járó valamennyi költséget is átvállalták, mint például a helyszín és a többszáz fős személyzet fenntartása, a rezsi, a marketingköltségek és a különböző kiegészítő szolgáltatások ára a biztonsági személyzettől a takarítókon át a mentőszolgálatig. Még maga a személyzet is gyűjtést szervezett nekünk. Köszönjük a fellépőknek, a közönségnek és a támogatóknak, hogy mind összefogtak a jó cél érdekében” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

A 13600-as adományvonal továbbra is él, a szám hívásával, vagy sms írásával (UNICEF kód:32) 250 forinttal támogathatja a szervezetet.