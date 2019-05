Tehetségtámogatásról szól a tavasz a Pannon Filharmonikusoknál

Kivételes produkciókat hallhat a közönség ebben a hónapban a Pannon Filharmonikusok együttműködésével, melyekben mind fiatal tehetségek állnak színpadra.

Május 14-én nem csak szervezőként, hanem előadóként is részesei lesznek a Zeneakadémia 19 órakor kezdődő opera tanszakos vizsgaelőadásának a Pannon Filharmonikusok. A fővárosban tartandó koncertre az intézmény nagytermében kerül sor. Május 29-én pedig Pécsett, a Kodály Központban lépnek színpadra ifjú hangszeres tehetségekkel karöltve a Mesterek és Tanítványaik programban.

A Liszt Ferenc Zeneakadémia végzőseinek vizsgaelőadásán nem első alkalommal működnek közre a Pannon Filharmonikusok. Ezúttal hét leendő énekművész áll a közönség elé és a legismertebb operák részleteiből válogatnak előadásuk során. Hallható lesz többek között a neves pécsi zongoratanár, Megyimóreczné Schmidt Ildikó lánya, Megyimórecz Ildikó (szoprán); illetve most zárul Zeneakadémiai képzése Ninh Đức Hoàng Longnak (tenor) is, aki a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató negyedik szériájában a Nagyok korcsoportjában tűnt fel és vált országosan ismertté.

A Pannon Filharmonikusok Mesterek és Tanítványaik hangversenye közel egy évtizede nyújt lehetőséget a fiatal muzsikusnövendékeknek arra, hogy bemutatkozzanak egy nagyzenekari produkció szólistájaként. A tavaszi válogatóra 30 ifjú tehetség jelentkezett, akik közül a pécsi próbajáték során kilenc fiatal mutathatja meg, mire képes hangszerrel a kezében.

A program előkészületei és szervezése során komoly szerepet tölt be Vass András, a Pannon Filharmonikusok állandó karmestere, aki amellett, hogy zsűritagként a válogató minden részénél jelen van, a hangversenyen minden évben a zenekart is vezényli.

Pécs mellett Dombóvárról és Zalaszentgrótról is érkeznek ifjú fellépők, akik sorra különleges, saját maguk által választott művekkel készülnek. A zenekar pannonphilharmonic elnevezésű Youtube csatornájára a szólisták saját videóüzenei is felkerültek, melyekben nemcsak a koncertet ajánlják, de darabválasztásaikat is megindokolják. Az esten zongora és hegedű mellett hallható lesz tubaverseny, két klarinétra írt darab, különleges nagybőgő művek, fuvola, szaxofon és gitár is. A kedvenc tehetségére idén is szavazhat a közönség online a zenekar honlapján és személyesen a koncerten is.