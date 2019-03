Hétvégi programajánló 03. 7-10.

Kevés dologban vagyunk annyira biztosak, mint abban, hogy a hétnek a legjobb része a hétvége. Ismét összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat, csütörtöktől egészen vasárnapig. A listánkon találtok bulit, gasztró, kulturális és sporteseményt, kültéri és beltéri programokat is. Nektek csak válogatni kell!

Csütörtök – március 7.

Ugye emlékeztek még az Akácfa utcai menőbbnél menőbb vintage cuccokat áruló kincsesbányára, és a legendás minidisco-kra, vagyis a város legjobb, nem házi házibulijaira? Ha igen, akkor jó hírünk van, ugyanis egy délután – este erejéig visszatér SCHATZI a város budai oldalára, a Szatyor Bár és Galériaba.

A 9 hónap alatt a Föld körül című sorozatban Cseke Eszter és S. Takács András a születés apropóján járja körül a világot. A műsor hetedik évadát több mint másfél éven át forgatták Ázsiától Amerikáig. A világ leghíresebb bábáival dolgoztak, néha békés születésházban, máskor háborús övezetben, vagy épp katasztrófa sújtotta területen. Az aktuális részről: Cseke Eszter és S. Takács András Mexikóba utazik, hogy egy különleges születésházban mutassa meg, milyen a háborítatlan szülés. Ősi maja tradíciók a hegyekben, modern papa-mama jóga a városban, egy orvos, aki úgy döntött, hogy bába lesz, és exkluzív felvételek egy megrázóan emberi szülésről.

Lassan egy éve készülök az előadásra, ami, ki merem jelenteni, hogy eddigi munkáim legnehezebbike, ugyanis nemcsak, hogy a társulatommal ( A-LIST) való együttes munka hiányzik nagyon, hanem nehéz témát is választottam. Rengeteg történettel, emberrel találkoztam a testképzavar (elsődlegesen anorexia) témája kapcsán, ami új nézőpontokat mutatott be nekem a testről, a pszichéről, magamról. Az előadás igaz, hogy öt nő történetéből inspirálódott, és a hozzám egyik legközelebb álló anorexiás lány megsegítésére készült, de minden olyan férfinak és nőnek is készítettem, aki már valaha küzdött a saját testével.”

Péntek – március 8.

Több mint 100 féle palacsinta vagy palacsintából készült finomság egy helyen. Mindemellett gofrik, csokoládék és édességek forrón és hidegen. A hölgyeknek pedig nőnap alkalmából különleges meglepetéssel kedveskednek. A rendezvényen a kiállítókon túl lesz közös palacsinta sütés, palacsinta evő verseny, finom , az évszakhoz illő forró italcsodák, borok, pálinkák , utcazene és minden mi szem szájnak ingere!

A Love in Action intézményesített programja és a Biblia segítségével heteroszexuálisként, a bűnös késztetésektől megtisztulva és istenhitében erősebben kellett volna felemelkednie. Garrard azonban a borzalmas és brutális módszerek ellenére végül azt az erőt találta meg, amely a valódi énje felfedezéséhez, valamint a megbocsátáshoz és kitöréshez vezette.A beszélgetés résztvevői: Papp András, a Keresztények a melegekért csoport egyik alapítója és

Laborczi Dóra, újságíró, evangélikus teológus, az ELTE BTK doktorandusz hallgatója. A beszélgetés vezetője: Simon Krisztián.

A könyvről írt kritikánkat itt



Míg az aszú után a száraz bor és (az aszú alatti) szamorodni típusú borok forradalma megindult a 2000-es évek elején, addig a buborékok csak ezt követően, az évtized második felében kezdtek el tudatosan felpezsdülni az első palackokban. Hogy ez valós forradalom lett-e/lesz-e, s hogy minőségben meddig sikerül nyújtózni a tokaji adottságokkal, az lehet hogy még egyrészt korai kérdés, másrészt az első néhány fecske azért már itt szárnyal, s a tavaszt biztosan elhozzák nekünk, hisz ezek a pezsgők már összekóstolhatók. Ha pedig így van, miért is ne kóstolnánk őket össze?

A Colette megtörtént eseményeken alapul. Sidonie-Gabrielle Colette francia író, újságíró, színésznő, pantomimművész, akit 1948-ban irodalmi Nobel-díjra jelöltek a Gigi című művéért. A Gigi nagyszerű színházi sikert aratott, s több filmfeldolgozás is készült belőle, többek között az 1958-as hollywoodi musical, amely 9 Oscar-díjat nyert, s megkapta a legjobb film aranyszobrocskáját is. Az esemény vendége: Johnny K. Palmer – a film egyik szereplője, énekes, dalszerző, színész.

Több, mint három év kihagyás után ismét Piramis koncert Budapest egyik legnagyobb szórakozóhelyén, a Barba Negrában. A zenekar 2019-ben új műsorral lép színpadra, ahol a jól ismert slágerek mellett, néhány ritkán hallható dalt is becsempésznek a repertoárba. Vendégzenekar egy akusztikus duó, a Jar Of Soul lesz, akik az RnB/Soul/Funk hangzásvilágú saját szerzeményekből és igényes átdolgozásokból építi fel műsorát.

Szombat – március 9.

Tudtad, hogy a Budai Várban található a város legrégibb rituális fürdője? Fedezzük fel együtt a régi zsidó utca rejtett kincseit! A túra során bejárjuk a nyugati pincerendszer zegzugos folyosóit, miközben a látogató megismerkedhet a középkori Buda első zsidónegyedének történetével.

Antropos.hu Fashion&Art&Design Market vásár illetve a külön teremben Antropos.hu&FESS Gardrób vásár, kerekasztalbeszélgetés, a Morrison’s 2 klub fedett/fűtött udvarán. Kerekasztalbeszélgetés 14 órától lesz, melynek moderátora Tarnóczi Balázs – az Antropos.hu szerkesztője. A belépés ingyenes.

A vállízület az egyik legkomplexebb, és egyben legkényesebb, -sérülékenyebb ízületünk. Rengetegen küzdenek vállsérüléssel, legyen szó kezdő, vagy gyakorlott hobbisportolóról. Az ülő életmódból eredő tartásproblémák miatt is jelentősen megnőhet a vállsérülések kockázata. Amennyiben szeretnéd elkerülni a vállsérüléseket, a legjobb megoldást nyújtuk neked: a megelőzést! Ha már korábban megsérült a vállad, már mozogsz, de még mindig nem az igazi, akkor is ezen a workshopon a helyed, mivel gyakorlataink a rehabilitációban is használatosak!

Az Araz új hétvégi programja könnyed ebédszünetet kínál egy-egy rohanó hét után. A vendégek saját ízlésüknek megfelelően állíthatják össze háromfogásos ebédjüket (2 előételből, 3 főételből és 2 mennyei desszertből választhatnak). Neked csak hátra kell dőlnöd és élvezned Barka Áron, Chef de Cuisine gasztronómiai különlegességeit korlátlan pezsgő- vagy pezsgőkoktél (mimóza, bellini) és üdítő fogyasztással megspékelve. A hangulatról, hétről hétre kellemes élő zenével gondoskodnak.

Ace Ventura újabb állati ügyben nyomoz: vajon ki a legnagyobb partyállat a pesti éjszakában? A válasz ugyan még nincs meg, de Fulton haverjától kapott egy fülest, hogy hol kell keresnie… A 90’s és 2000’s évek legdurvább slágerei, hajnalba nyúló közös éneklések, és “hazamenni nem akarás”! Ez nem lehet más, csak egy Válogatáskazi Party!

Vasárnap – március 10.

“Mozart: az élet maga” – fogalmazott találóan a nagy angol karmester, Sir Colin Davis, jószerint mindannyiunk közös benyomását tömören összefoglalva. Ezt a kivételes tüneményt ünnepli a lassanként hagyományossá váló tavaszi Mozart-nap is: délelőttől egészen késő estig, a Zeneakadémia Nagytermében és a Solti Teremben, a Concerto Budapesttel és nagyszerű vendégeivel.

Simogató, meleg napsugarak és madárcsicsergés, itt a tavasz! Március 9-10-én, szombaton és vasárnap ismét reggelire terítik Mexikót! Friss, gyümölcsös smoothiek, rántottás különlegességek, édes és vega finomságok is várnak titeket.

Mi történik, ha egy látszólag jól működő házasságban a férfi el akarja hagyni a nőt, de a nő ezt nem akarja, nem tudja elfogadni? Milyen megoldások, kiutak maradnak számára? Bevonhatja-e kettejük konfliktusába a gyerekeit? Jegyár:

2000 Ft, diák: 1600 Ft.