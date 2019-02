Minden ételallergiás szabadon és bátran kóstolhatja meg a számára legizgalmasabb gasztronómiai újításokat és kedvenc ételeit egy különleges kétnapos fesztiválon 2019. február 23-án és 24-én Budapesten. A Mentes Feszt a glutén-, laktóz- és hozzáadott cukormentes, egészségtudatos, tartósítószer-, íz-és állagjavítót nem tartalmazó termékek és szolgáltatások fesztiválja, több mint 40 kiállítóval.



Manapság egyre többen küzdenek valamilyen ételallergiával, ételintoleranciával, cukorbetegséggel, így egyre nagyobb az igény a különféle „mentes”, a megszokottól eltérő ételekre. Nekik, és persze a nyitott érdeklődőknek is szeretne kedvezni a kétnapos Mentes Feszt nevű gasztronómiai fesztivál 2019. február 23-án és 24-én, szombaton és vasárnap.

“Nagyon fontos célkitűzésünk egy olyan rendezvény szervezése, ahol minden ételallergiás megtalálja a kedvenc ételeit és a gasztronómiai újításokat újragondolva, számára kockázatmentesen fogyasztható alapanyagokból elkészítve. 2 szinten, több mint 1200 négyzetméteren vonultatjuk fel a “mentes” irányzatok legnevesebb szereplőit” – mondta Oltványi Zsolt szervező, a Mentes Egészségstúdió és Cukrászüzem tulajdonosa.

Az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbjében, beltéren megrendezésre kerülő Mentes Feszten több mint 40 kiállító mutatja be glutén-, laktóz- és hozzáadott cukormentes, egészségtudatos termékeit és szolgáltatásait. A “mentes” finomságok mellett 12 szakmai előadás is várja az érdeklődőket a téma szakértőitől, ezen felül kispiaccal és gaszto udvarral is készülnek. Necz István szervező hozzátette: a Mentes Feszten külön gondoltak a családokra, ezért a Minimax által támogatott gyereksarokban foglalkozásokkal készülnek, a vasárnapi napon pedig ovis és sulis jógát is tartanak majd.

A gasztrofesztivál vendégei különleges jótékonysági kezdeményezésekben is részt vehetnek. A Református Szeretetszolgálat rohammentőjében a gyermekek újrahasznosított hulladékból készült plüss macikat kaphatnak, szüleik pedig megvásárolhatják az általuk készített maci formájú süteményeket, amelyekkel a szervezetet támogatják. Találkozhatnak még a Patronus Nappali Otthon fogyatékkal élő felnőtt lakóinak kézzel készült termékeivel, valamint a belépőváltással mindenki automatikusan támogatja az SOS Gyermekfalvakat is.

További információk és részletes program itt.