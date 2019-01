A Wonder Woman rendezője és Chris Pine újra együtt dolgoznak – Már nagyon várjuk az eredményt

Az Én vagyok az éjszaka (I Am The Night) című, várva várt krimidráma-minisorozat Patty Jenkins (Wonder Woman, A rém) rendezésében, Sam Sheridan (A Fighter’s Heart, The Disaster Diaries) forgatókönyvéből, Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek) főszereplésével február 5-én, kedden debütál az HBO GO-n az első két résszel, az HBO-n pedig március 4-től lesz látható .

A TNT megtörtént eseményeken alapuló, saját gyártású sorozata egy Fauna Hodel (India Eisley) nevű kamaszlány megragadó történetét meséli el, akiről születésekor lemondtak, majd a Nevada állambeli Reno mellett nőtt fel. Fauna már többé-kevésbé belenyugodott abba, hogy születése körül rejtélyek lappanganak, ám egy nap olyan felfedezést tesz, ami mindent megkérdőjelez számára. Ahogyan Fauna elkezdi felgöngyölíteni múltjának titkait, találkozik egy kisiklott karrierű újságíróval (Chris Pine), akit még mindig az az eset kísért, amely tönkretette a pályáját. Együtt követik a baljós nyomokat, amelyek egyre közelebb vezetnek a hírhedt Los Angeles-i nőgyógyászhoz, Dr. George Hodelhez (Jefferson Mays), aki részt vett Hollywood legsötétebb erkölcstelenségeiben és talán leghíresebb megoldatlan bűnügyében is.

A tehetséges szereplőgárdában Chris Pine mellett megtalálható India Eisley (Underworld: Az ébredés, Look Away) mint Fauna Hodel, a Tony-díjas Jefferson Mays (Foglalkozásuk: Amerikai, Különleges ügyosztály) mint George Hodel, Leland Orser (Berlini küldetés) mint Peter Sullivan, Yul Vazquez (Last Flag Flying) mint Billis, Dylan Smith (Az útvesztő: Halálkúra, Lemonade) mint Sepp, Golden Brooks (Csajok) mint Jimmy Lee.

Az Én vagyok az éjszakát Patty Jenkins rendezte és Sam Sheridan írta. A sorozat gyártója a Turner Studio T-je, executive producerei Patty Jenkins, Michael Sugar (13 okom volt, Why, Spotlight), Chris Pine és Sam Sheridan. Carl Franklin (Kártyavár, Homeland: A belső ellenség) és Victoria Mahoney (Karmok) két-két részt rendezett.

Az Én vagyok az éjszaka dupla résszel indul az HBO GO-n február 5-én, majd hetente egy újabb epizóddal folytatódik. A sorozat az HBO-n március 4-től lesz látható.