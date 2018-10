Funzine Insider: Így töltjük mi az októbert

Októberrel búcsút intettünk az Indián nyár utolsó napsugarainak, és beköszöntött a meteorológiai ősz. Három Funzine-csapattag osztja meg veletek a kedvenc időtöltését és helyét a hónapban: van köztük dizájn, gasztronómia, koncert, Halloween és egy személyes helyajánló is. Egyszóval színes a felhozatal, akárcsak az október.

Zoli

A kedvenc helyem: Stand

Végre talán eljutok a belvárosban, július elején nyitott Stand étterembe, ami Széll Tamás és Szulló Szabina (az Onyx korábbi séfjei) közös pályájának legújabb állomása. A hely saját meghatározása szerint “elegáns, mégis kényelmes, csúcsminőségű, mégis letisztult, és nyugodt, mégis szenvedéllyel teli étterem a belváros szívében, ahol kiváló magyar alapanyagokból készült ételek mutatják meg a hazai konyha sokszínűségét és lehetőségeit.” Az étlap alapján ítélve a magyar alapanyagok dominálnak, mint például a kecsege, a pisztráng, az angolna vagy az őzgerinc. Külön szerepel egy nyolc- és egy négyfogásos vacsoramenü is. Valószínűleg ez utóbbit tesztelem.

A kedvenc programom: Star Wars: A New Hope In Concert

Októberben biztos, hogy nem hagyom ki a Star Wars In Concert: A New Hope filmshowt az Arénában. A Prágai Filharmonikus Zenekar élő szimfonikus koncertjével egybekötve a Csillagok háborúja: Egy új remény című film felújított változata elevenedik meg. Negyven évvel ezelőtti bemutatása óta a film még mindig óriási hatással van a kulturális életre, legendássá vált története, karakterei, elképesztő látványvilága és John Williams zenéjén generációk nőttek fel. A legendás művet természetesen vásznon mutatják be, amit különleges technikai megoldásokkal tesznek még látványosabbá. Örülök, hogy Star Wars-rajongóként lehetőségem lesz átélni egy ilyen élő koncertélményt.

Évi

A kedvenc programom: Őszi dekorációkészítés

Habár a Halloweennek nem sok köze van a magyar hagyományokhoz, mégis imádom ezt az “ünnepet”. Szeretek dekorációt vásárolni, de megvannak a saját DIY ötleteim is. Van, hogy kreatív mintákat nyomtatok ki, mint például vámpírvér, zombi antivírus vagy boszorkányok bájitala, amik jól mutatnak egy borospalackon például. Mostanra már egész szép kis gyűjteményem van, de azért mindig akad hely újabb girlandoknak, jelmezeknek, és egyéb világító dekorcuccoknak. Nincs Halloween töklámpás nélkül, úgyhogy mindig beszerzek a piacon egy szép tököt is, mielőtt elkapkodják.

A kedvenc helyem: Ahoy!

Mikor elromlik az idő, a legjobb hangulatfokozó egy bögre forró csoki. A kedvenc forrócsokis helyem az Ahoy!, ahol forró csoki különlegességek széles választékából válogathatunk – van tej-, ét-, fehér- és cukormentes csokoládéjuk is – olyan izgalmas fűszerekkel megspékelve, mint a chilli, a menta, a levendula, a karamell, a kókusz vagy a narancs. Persze a feltétek is isteniek: választhatsz sima és cukormentes tejszínhabot, pillecukrot, M&M drazsét, és csomó fajta öntetet és szórást. Ellenállhatatlan!

Léna

A kedvenc programom: Budapest Design Week

A nyári fesztiválos-pörgős időszak után elhatároztam, hogy ősszel a kultúrára összpontosítok. Végre újra lehet színházba járni és rengeteg érdekes kiállítás és program elérhető ősszel. A Frida Kahlo-kiállítást már láttam Bécsben. Fantasztikus volt. Kahlo megunhatatlan, így biztosan megnézem a képeit a Nemzeti Galériában is. Októberben kerül megrendezésre Budapesten a Design Hét, amikor rengeteg kiállítás, galéria, nyitott műhely, illetve különböző érdekes előadások látogathatók. Engem elsősorban a belsőépítészet, divat és kortárs alkotások érdekelnek. Így biztosan felkeresem a helyi designerek, divattervezők stúdiót.

A kedvenc helyem: II. kerület

Kamaszkorom óta élek a II. kerületben. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, aki ha bulizni vágyott, a Moszkva téri óra alatt biztosan kellő információhoz jutott, épp hol vannak házibulik a városban. A kerület sokat változott az elmúlt 20-25 évben: a Moszkva térnek már a neve sem a régi. Az óráról nem is beszélve! Ettől függetlenül ezen a környéken érzem igazán otthon magam. Szombatonként a Fény utcai piacon eszem a lángost és szerzem be az ebédhez valót. Moziba a Mammutba járok. A barátaimmal a Lövőház utca valamelyik kiülős bárjában iszogatok. Némi ital után a Nemdebár, vagy a Piros Pezsgő Piano Bár várja a társaságot. A reggeli kávét pedig a Keleti Károly utca valamelyik cukrászdájában fogyasztom el.