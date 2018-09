Őszi kreatívkodás a Galaxis Műhelyben

A Lázár utcai Galaxis Műhely a PINKPONILO-hoz hasonlóan szívesen befogad inspiráló foglalkozásokat, ahol a programok változatosságának hála minden kreatív kiélheti alkotási vágyát. Az előttünk álló két hétre két klassz lehetőséget is figyelmedbe ajánlunk!

Bohém lakásdekor workshop – szeptember 15. (szombat)

Nincs is annál jobb, mint saját készítésű tárgyakkal körül venni magad ott, ahol időd legjavát töltöd. Lakásod, szobád csinosításában lesz segítségedre kreatív tippekkel a Galaxis Műhely hétvégi workshopja, ahol megtanulhatod, hogyan készíts egyedi faldíszt. Gyárts bohém dekorációt különböző színű fonalakból és rézkarikákból, érezd az alkotás örömét! A részleteket itt találod.

Cipő készítő workshop – szeptember 23.

A hazai tervezők között korábban már írtunk a Flywalkingról, és megemlítettük nyári szandálkészítő workshopjukat. Mivel imádjuk az egyedi kiegészítőket, most is örömmel számolunk be arról, hogy szeptember végén a Flywalking jóvoltából szert tehetsz saját, teljesen egyedi cipellődre, aminek elkészítéséhez minden segítséget megadnak. A fazon adott, a színt te választod, ráadásul érdekes szakmai titkokba is beavatnak. Tudj meg többet ide kattintva. Jelentkezés: itt.

A Galaxis Műhely egész évben izgalmas projektekkel vár. Kövesd közösségi oldalukat, nehogy lemaradj a korlátozott létszámban elérhető, csoportos foglalkozásokról!

Cím: Lázár utca 10., Budapest, 1065