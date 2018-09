Borkalandok a Budapest Borfesztiválon – Ismerkedj meg 9 résztvevő borászattal!

Szeptember 6-9. között idén is a Budai Várnál kerül sor Európa legszebb borfesztiváljára, ahol magyar és külföldi (olasz, spanyol, horvát és francia) borászatok legszebb nedűivel ismerkedhetünk meg. A rendezvény 4 színpadán különböző, tematikus koncerteknek lehetünk szem és fültanúi, míg a legkisebbeket szórakoztató elfoglaltságokkal várják.

Bár a borászatot még 2011-ben alapították, története sokkal régebbi időkre nyúlik vissza: az alapító Linzer Sámuel és Orosz Péter poncichter családok (soproni szőlősgazdák) leszármazottai. A legendás Stubi borbárról talán már hallottál, amit az Orosz testvérek nagyapja üzemeltetett, a jelenlegi tulajdonosok mégsem csupán a családi kötelék miatt választották ezt a nemes hivatást. Elkötelezettségüket a borászat mottója („A bor az életünk”) is hűen tükrözi. A változatos soproni borrégióban található Linzer-Orosz Borászat izgalmas borkóstolókkal várja vendégeit egész évben, akik a látogatás alkalmával megtudhatják, miért Fertőrákos a kékfrankos központja és mi a poncichter legenda, de sok más érdekes történetről is lehull a lepel.

A Hajós-Bajai borvidék egyik kincse Borota, az a település, ami a Koch Borászat főhadiszállásának is otthont ad. A modern borászat 140 hektárnyi területen üzemel, és 27 típusból évente közel 800 000 üvegnyi nedű kerül ki a pincészetből. Az Év Borászata díj (2014) nyerteseként és több rangos elismerés birtokosaként büszkék a náluk elérhető széles választékra, amelynek minden eleme kiváló minőségű, többnyire hazai (cserszegi fűszeres, kadarka) szőlőfajtából készül. Mi több, a Koch család az ország híres borrégiójában, Villányban is rendelkezik szőlőtermő területekkel, és a nagyharsányi VinArt Borászat égisze alatt palackozott minőségi borokkal is színesítik repertoárjukat.

Ha a Balaton környékének legjobb borászatairól van szó, a Kristinus Borbirtok neve mindig felmerül a beszélgetésekben. Szerencsére ők is ott lesznek az idei Budapest Borfesztiválon, így saját magad is megtapasztalhatod az állítás jogosságát. A Kristinus Borbirtok egyébként a Balaton déli lankáin lelhető fel, és díjnyertes boraihoz közel 60 hektárnyi területről szüretel minőségi szőlőt Kéthelyen, immár 2005 óta. A Kristinus mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve domináns résztvevője a környék borpiacának, és managementje nagyon fontosnak tartja a borhoz kötődő élmények hangsúlyozását, valamint továbbadását a látogatók számára. Egyedi ízvilágú, csúcsminőségű boraik közül a borfesztiválon megtalálható lesz a díjnyertes, 2015-ös évjáratú Merlot Sommelier, amit a Kristinus Mobil Borbárban kóstolhatsz meg.

Különleges borpremiereken ízlelgetheted meg továbbá az elmúlt évek legjobb borait, mint amilyen a Kristinus Irsai (2018) vagy a Sauvignon Blanc 2017 Selection és a VinAgora ezüst medál nyertese, az Utopia, ami a birtok egyik legkülönlegesebbike. A Kristinus standjánál más finomságokat is kóstolhatsz: magukkal hozzák Budapestre a mérsékelt savasságú, friss és gyümölcsös Birtok Rozét, a piros gyümölcsök jellemezte, szintén díjnyertes Piripió Rozét, valamint a Sommelier Line Chardonnay és Pinot Noir borokat, amelyek túlszárnyalják a testes borok kedvelőinek minden elképzelését. Az alma illatjegyeit ígérő Krisecco (fehér) szintén megér egy kóstolást. A borok ízlelgetésén túl szeptember 8-án beszélgethetsz is a Kristinus vezető borászával; látogasd meg a 144-es standot, ismerkedj meg a Balaton legjobb boraival a Budapest Borfesztiválon!

A családi borászatokban mindig van valami varázslatos, és ez alól a díjnyertes borokkal büszkélkedő Frittmann sem kivétel. Magyarország legnagyobb borrégiójában (Kunság) helyezkedik el, és több, mint 4 évtizede fontos szereplője a hazai boréletnek. Borászait mindvégig ugyanazon elv vezérelte: minőség kompromisszumok nélkül. A bor iránti szenvedély apáról fiúra száll, a legifjabbak is kitanulják a borkészítés fortélyait és aktívan kiveszik részüket a borászat mindennapjaiból. Szeptemberben 3 napig átmenetileg Budapestre helyezik át székhelyüket, ahol fehér, vörös és rozébor, valamint kellemes hangulat és az Alföld különleges ízvilága várja a vendégeket. A 60 hektáron elterülő soltvadkerti pincészet nedűi ízléses palackokban érkeznek a Frittmann standjára, amelyet mindenképpen megéri meglátogatni!

A szintén családi borászat idén ünnepli 30. születésnapját, ami egyben 3 évtizednyi kihívást, megannyi emlékezetes pillanatot és milliónyi palackozott borkiválóságot jelent. Az évek alatt szinte semmi nem változott a borászat életében, kivéve a generációváltást. Gere Zsolt mára már jól kiforrott stílusával, magabiztos jövőképével és határozott elképzelésével vezeti a céget és készíti a borokat. Elegancia, részletgazdagság és a tradicionális technológia ötvözése, mely minden egyes borunkban felfedezhető. A Villányi borvidék biztos alapköveként a klasszikus (Gere Tamás) és prémium borok (Gere Tamás & Zsolt) mellett a fiatalos vonal (Gere Zsolt sorozat) is megtalálható palettájukban. Az ökológia gazdálkodás szinte hitvallásukká vált: valódi formájában megőrizni mindazt, amit a természet ad és megmutatni mindazt, amit a villányi terroár adni képes. Azt a pluszt, amivel villányi borok oly régóta rendelkeznek, s amit ők csupán villányi kedvességnek hívnak.

Az Egri Korona Borház hazánk egyik legismertebb borrégiójában lelhető fel. A nemzetközileg is ismert borászat büszke díjnyertes boraira, amelyek Eger jó hírét keltik a világ minden táján. A borászat igen széles borválasztékában a vörös és száraz fehérborok mellett fellelhetőek félédes és félszáraz tételek is. Ha a környéken jársz, mindenképpen térj be, hiszen a borfaluban kiváló wellness szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, a teljes megújulás jegyében. Megkóstolhatod náluk a magyar gasztronómia kitűnő fogásait minőségi boraik kortyolgatása mellett. Most szeptemberben azonban a hegy jön Mohamedhez, mert a Korona Borház különlegességeivel a Budapest Borfesztiválon is találkozhattok! Aztán, ha kedvet kapnátok a kiránduláshoz, irány a festői Demjén, na meg a Korona Borház!

Modern és művészi: így lehetne jellemezni a Sauska termékeit. Boraik különleges kettősségének hála az ország egyik legismertebb borászati márkája az övék. A Sauska nemzetközi csapata fiatal szakemberekből áll, akik közösen dolgoznak azért, hogy a legjobbat hozzák ki a Cabernet Franc, Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Furmint, Hárslevelű, Kadarka, Kékfrankos, Merlot, Pinot Noir, Portugieser, Sauvignon Blanc és sárga muskotály szőlőfajtákból, amelyek 10 különböző területről származnak, két híres régióból (Tokaj és Villány). Minden dűlőnek megvan a maga különlegessége, ami egyedi ízvilágot kölcsönöz a hegyi nedűnek; befolyásoló tényező például a termőföld milyensége és a mikroklíma is, egyebek mellett. A borkülönlegességeken kívül díjnyertes pezsgők is fellelhetőek a Sauska kínálatában. Kóstolásra fel, kanyarodjatok a 100-as stand felé, amit a Hunyadi udvar hátsó részén találtok meg!

A soproni borászat tulajdonosa Kurt Taschner, aki borászcsaládból származik. Az általa vezetett borászat 20 hektáron terül el, és a dűlőktől tökéletes kilátás nyílik az elbűvölő szépségű városra. A Taschner Borászat nagy szerepet vállal a régió borturizmusának népszerűsítésében, és hála rengeteg szőlőfajtájuknak, biztosan rálelsz náluk a neked legjobban tetsző borra. Magyar kiválóságok közül Irsai Olivér és Zenit, míg külföldi szőlőfajtákból Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet Franc Sauvignon, Pinot Noir és Malvasia képezi boraik alapját. Ne felejtsd el útba ejteni a 133-as standot a Budapest Borfesztiválon, mert ízletes italaik biztosan feldobják a hangulatod! Ha felfedeznéd nyugat-Magyarországot, akkor pedig irány Sopron, ahol szintén megkóstolhatod a Taschner-féle borokat, sőt kedvenc nedűdből be is vásárolhatsz náluk!

Miklós Csaba és családja friss, fiatalos borokat készít 5 szőlőskertjében Mór környékén, tradicionális technikákat alkalmazva. A Móri borrégió hazánk legkisebbike, s egyben az egyik legnépszerűbb is, amit kiváló fehérborainak köszönhet. A vidék különlegessége az Ezerjó (ami egyben Hungaricum is), amelyet a Miklós Csabi Pincéje kínálatában is megtalálni. A családi borászat a 84-es standnál várja a remek móri borok iránt érdeklődőket, akik a Hunyadi udvarban megkóstolhatják a pince Pinot Blanc, Chardonnay, Királyleányka, Tramini, Kékfrankos és Rizling fajtákból készült borait.

Az egykori országúti kerékpárversenyzőt, Dúzsi Tamást már gyermekkorában magával ragadta a szekszárdi dombság, az ott élő gazdálkodó paraszt emberek szőlő és bor iránti szeretete, így középiskolába szülei ellenzése ellenére az akkori gimnáziumban induló szőlész-borász osztályba iratkozott be. Érettségi után a Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskola szőlész-borász szakán folytatta tanulmányait, majd a főiskolán fordult komolyabban a borászat felé. Napjainkban 400 tonna szőlőt dolgoznak fel a nevét viselő borászatban, amely 25 különböző szőlőfajtából keletkezik. Dúzsi Tamás pincéjében különleges helyet kaptak a kékfrankos, és kékfrankos alapú borok, egzotikus és gyümölcsös aromájú rozék, amelyek egyedi ízvilágáról a 108-as standnál személyesen is megbizonyosodhatsz, Szekszárd legjobb borai között.