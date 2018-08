Szeptember 14-én láthatjuk először a Büszkeség és balítélet színdarabot

Egy hónap múlva, szeptember 14-én Ujj Mészáros Károly rendezésében mutatja be a Centrál Színház a világirodalom egyik legszebb és máig legnépszerűbb szerelmes regénye, a Büszkeség és balítélet színpadi adaptációját. Jane Austen művéből Joannah Tincey angol színésznő készített átiratot, melyet nagy sikerrel játszották az Egyesült Királyságban. Az előadás különlegessége, hogy a két főszereplő, Balsai Móni és Schmied Zoltán összesen 11 karaktert alakítanak. Kifejezetten szórakoztató előadásra számíthatnak a nézők, tele izgalommal, érzelemmel és humorral.

A Liza, a rókatündér című nagysikerű filmvígjáték rendezője, Ujj Mészáros Károly ezúttal a színházban mutatja meg tehetségét. Az ő rendezésében kerül ugyanis színpadra a világirodalom egyik legszebb és máig legnépszerűbb szerelmes regénye, a Büszkeség és balítélet. A siker titka Jane Austen néha bonyolultan talányos, néha elrajzoltan nevetséges szereplőiben rejlik – akik, persze, mindvégig imádnivalóan emberiek. A Centrál Színház előadásában színre lép a bájos és eszes Lizzie, a zord és titokzatos Mr. Darcy, az álmatag Jane, a kenetteljes Mr. Collins, az egymást gyötrő Bennet házaspár, a csacska Kitty és a még csacskább Lydia, és valamennyi rokonuk, barátuk, ismerősük – életre keltőjük pedig mindössze két virtuóz színész: Balsai Móni és Schmied Zoltán.

Az előadás rendezője, Ujj Mészáros Károly elmondta: „Az előadás hangulata annyiban hasonlít a Liza, a rókatündér világához, hogy most is az a cél, hogy picit elvarázsoljuk a nézőt és egy szórakoztató, humoros, érzelmes utazásra vigyük. Vetített hátterekkel dolgozunk, ezáltal sok helyszínt tudunk megjeleníteni, így látványos is lesz. A darab alapjául szolgáló regény 200 éve született egy női szerző tollából, és akkoriban forradalmi műnek számított. A ma embere számára is aktuális: megmutatja, az előítéletek mennyire félre tudnak vinni egy kapcsolatot, hogy mennyire el tudunk beszélni egymás mellett. Mindezek mellett a darab humora, érzelmessége, angolsága szemernyit sem kopott.”