Budapest Transitions – Street art és modern technológia a megkopott plakátok helyén

Budapest megihlet és kreativitásra inspirál, a város egyedisége, különleges hangulata mindenkiben mély nyomot hagy, akár itt él, akár látogatóba érkezik ide. A Citadellán mostantól egy különleges plakátsorozaton fonódik össze a művészi képzelet a valósággal, a street art és a kiterjesztett valóság technológiája közösen mutatja meg az arra járó turistáknak Budapest nyolc rejtett kincsét.

A plakátokon szó szerint összemosódik a valóság és a műalkotás, egy mobiltelefonos alkalmazással viszont már a helyszínen, “augmented reality” (kiterjesztett valóság) segítségével megnézheti bárki: hogyan indította be egy-egy budapesti műalkotásról, látnivalóról készült fotó a művészek fantáziáját.

ÁTTŰNÉSEK – BUDAPEST TRANSITIONS

A Citadellán a sétány melletti falon már évek óta porosodnak az óriásplakát helyek, legtöbbjükön megfakult, régi látképek voltak Budapestről, ezek mellett naponta több száz, vagy akár több ezer turista is úgy sétált el, hogy még csak észre sem vette, így a képek nem inspiráltak senkit a főváros felfedezésére. A Magyar Turisztikai Ügynökség a Budavári Önkormányzat segítségével ezt a helyzetet szerette volna megváltoztatni, és egy olyan különleges galériát akart létrehozni, amely egyszerre mutatja meg fiatal tehetséges kortárs képzőművészek munkáit és a város kevésbé ismert, de felfedezésre méltó látnivalóit, mindezt úgy, hogy a legmodernebb technológiát is bevonva izgalmas élménnyé teszi a felfedezést.

Így jött létre az “Áttűnések – Budapest Transitions” óriásplakát sorozat, egy különlegesen egyedi street art kiállítás, mely a folyamatosan változó és megújuló Budapest szubjektivitását hivatott bemutatni. A város különleges hangulata és pezsgő atmoszférája a művészeket reflektálásra ösztönzi, és arra, hogy nyomot hagyjanak. A kiállítás négy helyi művész látomásait mutatja be, lehetőséget nyújtva arra, hogy ezt a csodálatosan egyedi várost az ő különleges nézőpontjukból, az ő képzeletük valóságából tekintsük meg. A vizuális művészek közreműködésével a város legszebb látványosságait mutatjuk meg oly módon, hogy egyszerre látható a valós és a művészek által interpretált változata a nevezetességeknek.

A PROJEKT FOLYAMATA

A város kiemelt nevezetességeiről a projekt fotósa, Tóth Barnabás „Barnie” készített fényképeket, majd a négy művészt arra kértük fel: egyenként 2-2 elkészült fotót interpretáljanak saját stílusukban, mutassák meg azt, hogy az ő fantáziájukban hogyan jelenik meg az adott helyszín. A fotókból és a művészek alkotásaiból ezután készültek el a kihelyezendő plakátok úgy, hogy azon egyszerre látszódjon az eredeti fotó és az a műalkotás, amelyet a fénykép alapján az adott művész elkészített. Az AR technológiával (augmented reality – kiterjesztett valóság) lehetővé tettük, hogy egy okostelefonos alkalmazás segítségével mindössze annyi dolga legyen a Citadellán sétálóknak, hogy a telefonjuk kameráját a plakátok felé fordítják, és a készülék kijelzőjén automatikusan, valós időben megjelenik a művész által készített teljes alkotás. Emellett a projekt weboldalán egy „csúszka” segítségével lehet váltogatni a helyszínek eredeti fotója és az azok alapján elkészült műalkotások között.

A NYOLC HELYSZÍN, AMELYET A MŰVÉSZEK FELDOLGOZTAK:

János hegy, Erzsébet kilátó

Liszt Ferenc Zeneakadémia

Ponty utca

Margitsziget Japánkert

Füvészkert

Mandl ház (Budapest legkeskenyebb épülete)

Duna Korzó

Memento Park

A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK, AKIK RÉSZT VETTEK A PROJEKTBEN:

NikonOne

Brunszkó „Nikon One” László 1977-ben született Budapesten. A 90-es évek elejétől több mint húsz éven át a hazai és nemzetközi graffiti / street art közösség alkotói szegmensének meghatározó alakja. A 2010-es években a festékszórót és ecseteket digitális rajzpadra cserélte, napjainkban is illusztrátorként van jelen munkáival.

Sekond

Szabadúszó illusztrátor és art direktor, akinek munkáival az elmúlt 10 évben nagyon sok helyen lehetett találkozni, hiszen dolgozott könyv illusztrátorként, báb- és játéktervezőként, Ul és applikáció tervezőként, animációkon, irodák belső terének grafikai tervezésén, valamint játékfejlesztőként. Művészeti igazgatóként díjnyertesmunkái közül a legnagyobb sikert a 2015-ös PocoEco játék érte el, ami több mint 30 díjat nyert, többek között a Cannes BronzeLion, valamint a ClioAwards díjat.

Fenyvesi Zsófi

Az ELTE filozófia kara után, a Visart Művészeti Főiskola grafika szakán szerzett diplomát. Szabadúszó grafikusként dolgozik már a kezdetek óta, valamint saját cégével műrepülő és vadászpilótáknak tervez grafikai arculatokat és ruhakollekciókat 2007 óta. Nagy szerelme a festészet és a különböző anyagokkal való kézimunka, az olajfestményektől a faintarziás egyedi gördeszkákon át, a saját építésű motorokig sok mindent készített már. Alkotóműhelye és műterme a Phylia Studio.

Ál Tamás

Illusztrátor, grafikus, VJ, akinek munkái megjelentek már pesti underground bulikon. YKRA táskákon, nemzetközi antológiákban vagy akár a párizsi Musée d’Art Décoratifban is. A rajzosság mellett fokozatosan a 3D és az algoritmikustervezési technikák iránt kezdett érdeklődni, melyek lehetséges metszéspontjait lelkesen kutatja most is. Munkáit a geometrikus absztrakció, a rétegek és minták finomhangolt rendszere jellemzi.

A fotókat, amelyek a műalkotások alapjául szolgáltak Barnie készítette:

Tóth Barnabás „Barnie” fotográfus munkáit már számos európai ország kiállításain megcsodálhattuk. Mesterdiplomáját 2010-ben szerezte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Barnie az analóg technikákat karrierje kezdetétől részesíti előnyben, mely egyfajta lázadás a tömeggyártás és a digitális világ ellen, amely komoly fenyegetést jelent a fotózás igazi értékére. A művész szerint a véletlenszerű hibák és szerkesztetlen képek adják a fotózás valódi értékét és szépségét.