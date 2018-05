„A jóga ott segít, ahol éppen szükséged van rá” – Interjú Szappan Petra jógaoktatóval

Az utóbbi években Budapesten egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jóga. Már parkokban, naplementében, tetőteraszokon, a Szabadság hídon és lényegében mindenhol űzzük, ahol van rá lehetőségünk. Szappan Petra aktív résztvevője a budapesti jógaszcénának, nevéhez számos kültéri jógás rendezvény fűződik. A Margitszigeten találkoztunk, hogy a jógával való kapcsolatáról, a flow-ról és új projektjeiről kérdezzem.

Hogyan kezdtél el jógázni?

Nem voltam az a tipikus jógás alkat, én is abban a tudatban éltem, hogy a jóga lassú, unalmas, szerzetesi lét, ami nem nekem való. Éppen egy stresszes munkahelyen dolgoztam, amit nehezen tudtam kezelni, így egy munkatársnőm tanácsára úgy döntöttem, hogy mégis kipróbálom a jógát, hátha segít. Megdöbbenve tapasztaltam, a gyakorlás egyáltalán nem olyan, mint amire számítottam: pozitív csalódás volt. Az óra után nagyon kellemesen éreztem magam, dinamikus gyakorlás lévén fizikailag is átmozgatott, illetve a lelkemet is teljesen rendbe rakta. Korábban műkorcsolyáztam és táncoltam, a mozgás az életem része volt, és hiányzott is, mikor nem tudtam időt szánni rá. A jóga volt az, ami ötvözte azt a kettőt, amire akkor szükségem volt: mozgásra és lelki, szellemi feltöltődésre.

Mennyiben tartod testmozgásnak és mennyiben szellemi feltöltődésnek a jógát?

Attól függ, ki mit vesz ki belőle. A jóga mindig arra ad megoldást, ahol a te figyelmed összpontosul. Egy sima fitneszprogramként is végezheted a dinamikus gyakorlás részét, habár ez egy kicsit olyan, – ahogyan egy kedves oktatóm, Márk Tamás mondta – mintha lenne egy menő sportkocsid és csak arra használnád, hogy elmenj a sarki boltba bevásárolni: elvisz, de sokkal több van benne. Másfelől, azt sem tartom szerencsésnek, ha az emberre ráerőltetik a jóga mélységeit, a meditációt, a filozófiát, az a legegészségesebb, ha természetesen alakul ki a kíváncsiság ezek irányába.

Számodra mit jelent a jóga?

A jóga egy önismereti rendszer. Először – mint a legtöbben – én is a mozgásrendszert láttam benne, de aztán szépen lassan beúszott az életem minden területére. A mozgáson keresztül lettek saját tapasztalásaim, élményeim, és így kezdtem el nyitottá válni a jóga spirituális részére. A jóga segítségével képessé váltam arra, hogy ismét kapcsolódjak önmagamhoz, a gondolatok mögötti csendes térben, s így kiteljesítsem az életem.

Hogyan jött az ötlet, hogy jógát oktass?

Egy idő után evidenssé vált, hogy minden nap gyakorlom, fokozatosan nőtt bennem az igény, hogy egyre jobban elmélyedjek benne, így több oktatóképzést is elvégeztem. Marketingesként dolgoztam a Mandala Jógastúdióban, amikor az egyik oktató lebetegedett és mivel senki nem tudta helyettesíteni, én ugrottam be. Nagyon ideges voltam, nagy kihívás volt ez nekem, de túléltem, sőt megszerettem. Elkezdtem egyre többet helyettesíteni, lassan fix óráim is lettek, majd azon kaptam magam, hogy valójában fő állásban tanítok.

Vannak jógi példaképeid?

Sokan inspirálnak. Jógik, és nem jógik egyaránt. Régen például azt hittem, hogy csak a tapasztalt oktatóktól lehet tanulni, de ma már nem így gondolom. Tanulni bárkitől lehet. Legalább annyit inspirálódok a tanítványaim által is, mint amennyit remélem, hogy ők töltődnek az óráimon.

Egy teljesen kezdőnek hogyan érdemes belekezdenie a jóga gyakorlásába?

Először is meg kell találnia azt az óratípust, ami neki való és azt az oktatót, akiben bízik, és aki motiválja. Nehéz eligazodni az óratípusok és oktatók tengerében, így érdemes többféle órára elmenni. Ha megtalálta a tanárát, illetve a stílust, ami neki való, csak gyakoroljon minél többet, rendszeresen. Nem egyszerű beilleszteni ezt a napi rutinba, de meg kell próbálni, akár csak tíz percet rászánni naponta. Ne elvárásokkal induljon, arra törekedjen, hogy minden gyakorlása pozitív élmény legyen. Már az első óra után érezhető a jóga pozitív hatása, ha ezen az úton halad tovább, magától fogja igényelni a további gyakorlást, a jóga pedig egy belső igénnyé, motivációvá válik.

Itt, a városi létben hozzá vagyunk szokva az intenzív ingerekhez, így a legtöbben a dinamikus irányzatokhoz vonzódnak. Kevesen vannak, akik született jógik, és az első pillanattól fogva képesek átszellemülni. Egy hosszú folyamat része megtanulni, hogyan koncentráljunk, és kapcsoljunk ki.

A jóga mellé egészséges életmód is társul?

Persze, a jóga ezt is hozza magával. Nem kell magadra kényszeríteni semmit, ezek a külső kényszerek úgysem fognak hosszútávon megmaradni. A jóga annyit kér csak, hogy csináld. Nem kell minden nap tökéletesen, nem kell ugyanannyit, nem kell maximális erőbedobással, csak jelenj meg a matracodon, és kezdj el lélegezni. Az egészséges életmód egy természetes következménye a jóga útjának.

Mit jelent a flow jóga?

A jógairányzat teljes neve Vinyasa Flow. Ez egy folyamatos, folyékony gyakorlás. Picit olyan, mint egy asana tánc. A flow élmény, a Csíkszentmihályi-elmélet szerint, beszippant, megszűnik körülötted a tér és az idő, egybeolvadsz a pillanattal. A flow jóga egy kreatív, dinamikus mozgás, aminek során minden a légzés ütemére történik – a légzésed a zene, az mozgat és ad energiát. Ez egy fizikailag is kihívásokkal teli gyakorlás, ez lett az én irányom.

A nevedhez fűződik a Yoga Connection Budapest rendezvény. Mit érdemes tudnunk erről?

Régóta álmom egy vagány, modern jógafesztivál, ami a városi embert szólítja meg. Szerettem volna egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol át lehet adni, hogy a jóga olyan, amilyenné te teszed – mindenkinek való. Elérkezett az idő, hogy kicsit leporoljuk a jógamarketinget, a jógakommunikációt, hogy eloszlassuk a tévhiteket és felkeltsük az emberek kíváncsiságát. Ha valaki ellátogat június 10-én az Akvárium Klubba, olyan oktatókkal találkozhat, akik sallangmentesen, közérthető, szórakoztató, hétköznapi nyelven mondják majd el, hogy mi is a jóga valójában.

Mik a terveid erre az évre?

Folytatom az eddigi sikeres, különleges jógás eseményeim szervezését: rooftop jóga a President Hotelben és a Balatonnál, sunset jóga a Margitszigeten, Bandha Brunch gasztrojóga-sorozat, amit Abdulwahab Nadiával együtt szervezünk. Közben dolgozom egy új projekten is, aminek keretein belül egy ismert zenésszel fogok együttműködni, de erről egyelőre nem árulhatok el többet.

Képek: Egy jó kép rólad – Németh Krisztina