Kihagyhatatlan kulináris élmények Budapesten – Grill & BBQ válogatás

Ha nyár, akkor grillparti! A főváros menő éttermeiben ínycsiklandozó, szabad tűzön készült grillételek hosszú sorából válogathatsz, és cikkünk segítségével villámgyorsan rátalálsz a legjobb helyekre. Íme a 4 kedvencünk!

Trófea Grill

A Trófea Grill három belvárosi all-you-can-eat éttermében mindent megtalálsz, ami szem-szájnak ingere, egyebek mellett a nyár elmaradhatatlan, forró grill lapon készült finomságait is. Pácolt húsok, sajtok és zöldségek bőséges kínálatából választhatod ki, mely ételt készítsék el neked frissen, néhány perc alatt. A lehetőségek között igazi különlegességek is szerepelnek, úgy mint a királyrák, vörös tonhal, garnélarák vagy a tintahal. A büfé stílusú étteremben minden minőségi, friss alapanyagokból készül, és közel 100 fogás szerepel a napi ajánlatok között. Ha igazán ízletes grillételekre vágysz, válaszd bátran a hangulatos Trófeát!

Wan Hao Étterem

A budapesti kínai-negyedben található Wan Hao étterem valódi kulináris utazásra invitál, ráadásul nemcsak finom, hanem egészséges kínai és kantoni finomságokkal várja vendégeit. A szezon kedvencei között olyan ételeket sorakoztatnak fel, mint például a kínai BBQ és grillkülönlegességek, amelyek egész nyáron szerepelnek az étlapon. Kóstolj bele egy másik kultúrába, próbáld ki az általuk kínált saslikot, amelyre köménnyel fűszerezett, apróra vágott hús és különböző zöldségek kerülnek feltűzésre! Ne feledd: ha ránk hivatkozol, a Funzine olvasójaként egész évben 10% engedményt kapsz az ételfogyasztásra!

GrillMánia Étterem

A Gellért tér közelében megtalálható GrillMánia étteremben mindent adott, ami egy jó grillpartihoz kell. Ízletes ételeiket faszén tüzelésű grillen készítik, és az étlapra pillantva rögtön egyértelművé válik, hogy a húsimádókon kívül a vegetáriánusokra is gondolnak. Megkóstolhatod náluk a balkán ízvilág néhány érdekességét (plejkavica, Shopska saláta, stb.), de a hamburger és a burrito is szerepel az étlapon. Nagy előny, hogy az ételeket akár a teraszon, a friss levegőn is elfogyaszthatod!

ARAZ

Június 7-től minden csütörtökön (19.00-tól) isteni grillételek készülnek az ARAZ étterem kerthelyiségében, így a belvárosban, hangulatos környezetben élhetjük át a nyáresti grillpartik hangulatát. A BBQ esték elmaradhatatlan italai, a csapolt sör, a hideg rozéfröccs és a gyümölcsös házi limonádé sem hiányoznak a bőséges kínálatból, amit ellenállhatatlan menüsorral fokoznak. A vendégek korlátlanul válogathatnak az ínycsiklandó sült húsok és mennyei fogások közül, amelyek frissen, közvetlenül az izzó parázsról kerülnek a tányérra. A finomságok hosszú sorát most nem soroljuk fel, hiszen a honlapon minden információ elérhető, azonban van néhány kedvencünk, amit meg kell említenünk. Ilyen például a marinált lazacsaláta, a gyömbéres BBQ oldalas és az Argentin rib eye steak rukkolás-chilis pácban, amelyeket különleges öntetekkel fogyaszthatunk. Az étteremben egyébként a vasárnapi mediterrán brunch is kihagyhatatlan, és ha szívesen kipróbálnád még a nyári szünet előtt, akkor jobb, ha sietsz, mert az utolsó alkalom május 27-én lesz! Saját tapasztalatból tudjuk, hogy megéri betérni!