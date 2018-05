Arriba Taqueria – Autentikus mexikói ízvilág Budapesten

A mexikói és a magyar gasztronómia egyaránt fűszeres ételeiről híres, talán éppen ez az oka annak, hogy az ízletes taco és burrito olyan közel áll a szívünkhöz. Az Arriba Taqueria finomságait kóstolgatni olyan élmény, ami nem maradhat ki a mexikói konyha iránt érdeklődők életéből, ráadásul immár 3 fővárosi éttermükben próbálhatjuk ki a észak-amerikai ország ételkülönlegességeit.

Nemrég leteszteltük legújabb, Bartók Béla úti egységüket, ahonnan csupa pozitív tapasztalattal távoztunk mind az ételeket, mind a kiszolgálást tekintve. Az étteremlánc magyar-amerikai alapítóinak sikerült vidám, barátságos légkört teremteniük az étteremben, amit a színes bútorok, színpompás falak, virágos asztalterítők és a kézzel festett dekoráció mellett klassz mexikói poszterekkel értek el, mindebben pedig a tehetséges dizájner, Miklósvári Andrea volt segítségükre. A hangszórókból szóló, hangulatos mexikói zene már csak hab a tortán. A személyzet kedves és segítőkész, ami kifejezetten jól jön a rendelés előtt, főleg, ha valaki első alkalommal találja magát mexikói étteremben. Bár a fő „attrakció” a taco, a burrito és a quesadilla, bőven van más opció is, ha valami megszokottól eltérőre vágynánk. Az Arriba éttermeiben egyébként érezhetően a vendégek elégedettsége és a minőség az első, ráadásul mindent frissen, kézzel készítenek el.

Miután meghoztuk a döntést arról, hogy melyik ételt kóstoljuk meg először, nem is kellett sokat várnunk, és máris az asztalunkra kerültek az „előételek” egy ezüstszínű tálcán, piros műanyag kosárkákban. Rögtön a mélyvízbe ugrottunk, hiszen az étlap talán legcsípősebb ajánlatával kezdtük meg gasztronómiai utazásunkat. A jalapeno poppers elnevezésű finomság sajttal töltött csípős paprikát takar, amit ropogós bundában kisütve tálalnak egy különleges, ízeivel harmonizáló mártogatóssal. Falatozás közben azt kívántuk, bár elérhető lenne a mozikban, hiszen remekül passzolna a filmnézéshez. Persze kizárólag egy pohár istenien finom horchata – mexikói rizstej vaníliával és fahéjjal – társaságában, amivel elolthatnánk lángoló torkunkat. A taquitos – pácolt grillezett csirkével töltött kukorica tortilla – szintén ott virított a tálcánkon, nem is egy, hanem rögtön három mártogatóssal (tejföl, friss házi guacamole, salsa), az étterem ezzel is kedveskedik a különböző ízlésvilágot kereső vendégeknek.

Természetesen a burrito sem maradhatott le a kóstolandó finomságok listájáról, és ahelyett, hogy az ugyancsak hívogató különlegesség, a reggeli burrito (rántottával és burgonyával) mellett tettük volna le a voksunkat, inkább egy tradicionálisabb opciót, a pollo burrito-t választottuk, ami chiliben pácolt grillezett csirkemellel készül, búza tortillába tekerve. Az Arriba Taqueria éttermeiben az kerül ebbe az ételbe, amit csak szeretnénk. Megalkothatjuk az ízlésünknek leginkább megfelelő változatot: kiválaszthatjuk a húst (csirke, marha, sertés, hátszín, fűszeres sertéshús, darált sertés, hal) valamint a rizs, a fekete bab, saláta, sajt, és a szószok sorsáról is dönthetünk. Arról nem is beszélve, hogy a búza és kukorica tortilla (utóbbi két verzióban) szintén a választék részét képezi.

Az egyébként állatbarát, és egyedülállóan környezettudatos megoldásokat alkalmazó étterem ital választékáról is érdemes néhány szót ejteni. A frissítők közül a horchata mellett a kissé édes, epres – természetesen tequilát sem nélkülöző – margaritát tettük próbára, ami egyébként savanykásabb, lime-os változatban is elérhető. Mindazok számára pedig, akik szívesen megismerkednének egy mexikói sörrel, a michelada nevű italt ajánljuk.

Bár az ételek kellően nagy adagban érkeztek ahhoz, hogy a fentiek elfogyasztása után a lepihenés gondolata próbáljon úrrá lenni rajtunk, a híres-neves Arriba salátát mindenképpen meg akartuk kóstolni még. A friss paradicsom és avokádó szeletekből, római salátából és különleges recept alapján készülő lime-os szósszal tálalt finomsághoz hasonlóval eddig sehol máshol nem találkoztunk, főleg, ami az avokádót illeti. Ez a könnyű fogás remek befejezése volt az Arriba Taqueriában töltött időnek, még akkor is, ha így már a desszertnek nem maradt hely. Ez pedig azért nagy hiba, mert a fahéjas ropogóst és az almás chimichangát tényleg bűn kihagyni.

Az étterem egyébként vállal házhozszállítást, amivel már a XI. kerületet is lefedik, így az ínyenc mexikói falatokat akár otthon is élvezhetjük. Szerintünk legalább egyszer akkor is térj be, ha inkább a rendelés adta kényelmet élveznéd, hiszen páratlan az a hangulat, ami az Arriba éttermeiben uralkodik.

Buon provecho!

Képek: Németh Krisztina – Egy jó kép rólad