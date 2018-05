Finom nedűk, remek programok várnak a Rosalia Fesztiválon

Már csak néhány nap, és kezdetét veszi a Rosalia Fesztivál Budapest szívében, a Városligetben. A rendezvény május 11-13 között várja a gasztronómiai élményre vágyó látogatóit, és a minőségi borok, valamint street food különlegességek mellett színes programokban sem lesz hiány.

Május 11. (péntek)

Akár az egész hétvégét a finom borokkal való ismerkedéssel tölthetjük, miközben a háttérben ismert hazai zenekarok és különféle érdekes programok gondoskodnak a vendégek szórakoztatásáról. A fesztivál első napján, pénteken a jazz világába kalauzol a Stúdió11 Ensemble zenekar, aminek tagjai 16.30-kor kezdődő koncertjükön Tomsits Rudolf jazz-kompozícióival tisztelegnek az egykori trombitaművész előtt. Őket 18.30-kor a 2009-ben alakult Koalabell követi, akik áhítattal teli légkört igyekeznek teremteni a Városliget lombos fái alatt. Aztán 20.30-kor a húrok közé csap a New Level Empire, akik az elektronikus zenei vonalat viszik színpadra. Az est méltó befejezéseként Dj Juhász Laci veszi birtokba a színpadot, hogy lüktető ütemekkel induljon a hétvége.

Május 12. (szombat)

A Rosalia Fesztivál második napján 14.30-kor kezdődik az első koncert, amit a Farkas Zsolti Quartet (Év Fiatal Jazz Zenésze nyertese) prezentál. Őket követően Richter Ambrus és Zenekara (szintén Év Fiatal Jazz Zenésze nyertese) veszi be a színpadot, majd a The Big Bunny Hall Swinger Club és a Mongooz and the Magnet szórakoztatja a kilátogatókat a Hősök 20.30-kor kezdődő fellépése előtt. Hála Dj Szabó Bogdánnak, az esti buli szombaton sem marad el.

Május 13. (vasárnap)

A hét méltó lezárásaként vasárnap is érdemes kilátogatni a Rosalia Fesztiválra. Aznap a borozás mellett a családi programoké lesz a főszerep, a hangulatról pedig a Prima Primissima-díjas Fonó Budai Zeneház gondoskodik, népzenei műsorával.

Az elkövetkező hétvége tehát zenei ínyencségekben gazdagon telhet, amit a Rosalia Fesztiválnak köszönhetően egy pohár finom bor társaságában élvezhetünk a friss levegőn, a Városligetben. Ha szeretnél bővebb részleteket megtudni a programok pontos idejéről, böngéssz a rendezvény weboldalán, ahol minden szükséges információt megtalálsz, egyebek mellett a kiállító borászatokról és a pohárelővételről is. Találkozzunk ott!