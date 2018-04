Indítsd roséval a nyarat! – Rosalia – Rosé és Pezsgő Liget

Május 11-13. között újra pezsegni fog a Liget, zöldbe öltöznek a fák, rózsaszínben látjuk a világot, és három napig csak örülünk, hogy egy kicsit az én helyett fontosabb a mi, és hogy létezhetünk az ittben és a mostban.

Idén hetedik alkalommal rosék, pezsgők, finom borok, street food, koncertek, minden idők leggazdagabb családi programjai és persze szerelem vár mindenkit Budapest legnagyobb szezonnyitó borfesztiválján. Több mint 50 borász borai mellett a trendi street food ételek legfrissebb kínálata is bemutatkozik. A színpadon minden este koncert és éjszakába nyúló buli szórakoztatja a borozókat: fellép többek között a New Level Empire, a Hősök, Lóci játszik, és DJ Juhász Laci. A Fonó izgalmas és fiatalos folklór programmal készül: néptáncos flashmob a Hősök teréről, bemutatkozik az örökvidám Vadrózsák Néptáncegyüttes, részesei lehetünk az egykori táncházmozgalom újra gondolt hangulatának.

Gasztronómia

A roséhoz, gyöngyöző és habzó borhoz, pezsgőhöz szinte bármilyen étel illik, amit szívesen fogyasztunk sétálás közben. A fénykorát élő „street food” irányzat változatos gasztronómiai kínálattal készül az idei Rosaliára is. Felfedezésre vár a bisztró konyha kínálata, sajtok és sonkák világa, a kemencés buci és pita, kolbászkák kenyértölcsérben, lepénykenyérben kínált hazai felvágottak, vasalós lepény, burgerek házikészítésű cipóval. A tenger gyümölcseit kedvelő vendégek füstölt lazacot is kóstolhatnak, és nem hiányozhat a fish and chips sem. Az édesszájúak sem maradnak éhesek, lesz kifejezetten a Rosaliára megálmodott kürtőskalács, bonbonok, csokoládés finomságok, macaronok, főzött fagylaltok, rétesek és finom kávé.

Fesztiválszínpad

A Rosalia színpada idén is gazdag zenei kínálattal készül, igazi nyáreleji borozgatós és egyben bulizós hangulat szórakoztatja a vendégeket. Május 11-én, pénteken 16.30-kor jazzes hangulatot teremt a Stúdió11, közreműködik többek között Szőke Nikoletta. Őket követi a Koalabell, egy feltörekvő fiatal zenekar. 20.30-kor a New Level Empire lép színpadra, akik kellőképp felpezsdítik a hangulatot a nagy buli előtt, amikor is DJ Juhász Laci szolgáltat változatos zenét. A közönségtől függően bármi előfordulhat: hiphop, rnb, house, dnb, rock vagy akár dubstep.

A szombat ismét jazz hangulattal indul. 14.30-tól „Az év fiatal jazz-zenésze” verseny nyertesei lépnek a nagyközönség elé: Farkas Zsolti Quartet, valamint Richter Ambrus és zenekara. Később következik a The Big Bunny Hall Swinger Club, aki nem ismeretlen a hazai szintér számára, hiszen a csapat majd mindegyike egykor a népszerű Honeyball zenekarban játszott. 18.30-tól a Mongooz and the Magnet lép színpadra, akik különleges elegyét képviselik a vérbeli rock&rollnak, a szétesős funknak és az érzelgős soulnak. A koncert után éjfélig DJ Juhász Laci keveri a zenét.

A vasárnapot a népzene és a folklór határozza meg, a megszokottól eltérően nagyon vidám és fiatalos stílusban. A Fonó Budai Zeneház ismét nagyszerű programot állított össze. Dél körül egy néptáncos flashmob indul a Hősök teréről, majd a színpadhoz érve a stafétát átveszi a Vadrózsák Néptáncegyüttes, akiket élő zenekar kísér. 16 órától a Poklade zenekar játszik délszláv népzenét, akik mellett a Tabán néptánccal és táncházzal készül. Az este nagy fellépője a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató tavalyi nyertese, a Lóci játszik zenekar lesz. Figyelem, aki egyszer elmegy egy Lóci koncertre az szinte egyből rajongóvá válhat!

Liget Bora választás

Kerestetik a tavasz legnépszerűbb roséja! A nagy népszerűségnek köszönhetően idén is folytatódik a Liget Bora választás a Rosalián. Közel 40 kiváló rosé verseng a kitüntető címért – van köztük csendes és buborékos is. Aki szeretne részt venni a szavazáson, nem kell mást tennie, mint a versenyben induló rosék közül minél többet megkóstolni, majd a 3 legkedvesebb bort ízlés alapján rangsorolni. Aki szavazatát a helyszínen sétáló hostesseknek adja le, meglepetésben részesül.

Butlers Borkvíz Bár

Nincs is jobb hely a boros ismereteink elmélyítéséhez, mint egy impozáns enteriőr. A Butlers lakberendezési üzlet által kialakított sátor modern hangulata méltó helyszínt nyújt a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága borismereti játékaihoz. 2018 a Kékfrankos éve, így előtérbe kerülnek a fajtával kapcsolatos tudnivalók, érdekességek. Amire a játék során választ kaphatunk: vajon el tudjuk-e dönteni egy Kékfrankos roséról, hogy valódi vagy sem? Meg tudjuk mondani, hogy melyek Magyarország legjelentősebb Kékfrankos-termő borvidékei? Felismerjük a Kékfrankos legjellegzetesebb illatait? Az interaktív sátorba beléphet és próbára teheti tudását bárki, aki rendelkezik egy Rosalia logós kóstolópohárral. A játék végén mindenkire garantált nyeremény vár!

Családi programok

2018 a Családok éve, így a Rosalia olyan programokkal is készül, ahol a kisebb és nagyobb gyerekek is találnak maguknak aktív, kreatív, szórakoztató elfoglaltságot. A ZigZag Mesesarok kényelmes babzsákfoteleiben egészen különleges élmény lesz mesét hallgatni. Szombaton kortárs mesék szólnak Dávid Ádám író tolmácsolásában, vasárnap pedig autentikus meséket mond Soós Emőke kicsiknek, majd a felnőtteknek. A Rosalia Fesztiválon a gyerekek kipróbálhatják, milyen autót vezetni, közlekedni. A ŠKODA KRESZ Parkban felállított közlekedési táblák és lábbal hajtható kisautók mókás, de biztonságos szórakozást nyújtanak a kicsiknek. A Liget Budapest Projekt az Art Parkkal és a Néprajzi Múzeummal karöltve számos izgalmas gyerek-, és családbarát programmal érkezik a fesztiválra. Hagyományőrző kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, mindent eldöntő versenyekkel és hetedhét országra szóló mesékkel igyekszik elvarázsolni az aprónépet. A Rosalia alatt a Városliget hatalmas füves területei, focipályái, bmx és roller pályája, játszóterei nyújtanak teljes kikapcsolódást a családok számára.

Újdonságok a Rosalián

Egyedi pohár a vállalkozó kedvűeknek! Aki a Rosalia Fesztivál helyszínén regisztrál a Hello Biznisz weboldalon, névre szóló pohárra tehet szert! A T-Systems Hello Biznisz standjánál kalligráfusok várják a látogatókat, hogy a poharaikra rajzolják a nevüket, vagy az általuk kitalált rövid üzenetet.

A Rosálián a testi-lelki épségedről, boldogságodról is gondoskodnak. Mivel a Városliget ideális környezet a testi-lelki feltöltődéshez, idén a Rosalia összefogott a hazai jógamozgalom egyik legfontosabb műhelyével, az

Amrita Jógaközponttal, hogy vasárnap, közvetlenül a nyitás után, kis ízelítőt adjanak az Iyengar-jóga csodálatos világából, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jöhetnek gyerekek, tinik és felnőttek, 10:30-tól 11:30-ig a színpad előtt! Aki tudja, hozza magával saját jógamatracát.

Városképkeret- Budapest Veled! Aki szereti a finom borokat és nem akarja kihagyni a Budapest Borfesztivált sem, annak nem kell mást tennie, mint felkeresni a Fővárosi Önkormányzat által felállított „Budapest Veled” fotópontot a Rosália területén és egy hangulatos fotót készíteni. A publikált képek tulajdonosai között a Rosalia után ajándékokat sorsolnak ki.

További infókért kattints ide.