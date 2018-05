A 7 kedvenc borászatunk, amelyekkel találkozhatsz a Rosalia Fesztiválon

Május 11. és 13. között a Városliget a borimádók mekkájává válik a Rosalia Fesztiválnak köszönhetően. A helyszín már felöltötte legszebb, tavaszi ruháját, és csak arra vár, hogy megteljen borászokkal és a bortól pirospozsgás arcú vendégekkel. Több mint 50 pincészet képviselteti magát a májusi hétvégén, mi az alábbi hetet ajánljuk!

Borbély Családi Pincészet

A badacsonyi táj, a szőlő, a bor tisztelete, szeretete határozta meg a Borbély család életét generációkon keresztül. A pincészet életében kezdetektől fogva fontos szerepet kap a tradicionális borkészítés. Hisznek a borvidékre jellemző fehér fajtákban, melyek segítségével mi megismerhetjük, ők pedig bemutathatják a borvidék termőhelyeinek sokszínűségét. 23 hektáros birtokuk a tanúhegyek lankáin nyolc kiváló adottságú dűlőben található. A modern és tradicionális technológiák segítségével törekszenek a frissebb stílusútól, mint a Bóbita gyöngyöző bor és a „Kinnagangon” pinot noir rozé bor, az egyedi minerális ízvilágú, tartalmas borok termelésére. Válogatás sorozatukban a nagy fahordós erjesztést és -érlelést követően a család mottójává a „Tüzes borok, vulkáni ízek” szókapcsolat vált. Ezt az egyedi világot mutatják be Kéknyelű, Bács-hegy Olaszrizling, Szürkebarát, Rózsakő boraikkal.

Látva a borturizmus fejlődését és a fogyasztókkal való személyes kapcsolattartás fontosságát alakították ki hangulatos borházukat és vendégházukat. A szőlőskertek ölelésében található komfortos, 10-12 fő számára kényelmes vendégházban a borozgatásban megfáradt borbarátok egész évben megpihenhetnek. Nagy megtiszteltetés és siker a Borbély család számára, hogy Tamást, a család ifjabbik borászát a 2012 és 2017-es években az „Év Bortermelője” választás 5 jelöltje közé választották.

Hilltop Neszmély

A 2017-es évjárat nagyszerű lehetőséget adott Kamocsay Ákos főborász kezébe, hogy emlékezetes borokat készíthessen. Érett, egészséges gyümölcsből születhettek a Kamocsay Prémium borok, köztük a pinot noirból szűrt, krémes, telt és gazdag rozé, melyet a Rosalián is megkóstolhatnak az érdeklődők. Krémessége, teltsége és kirobbanóan intenzív gyümölcsössége mellett eleganciája is említésre méltó.

A Kamocsay Prémium márka borai a Neszmélyi borvidék legjobb dűlőiben termett szőlőből készülnek. A hozamkorlátozás, a kézi szüret, az évtizedes tapasztalat és a modern technológia minőségi szőlőtermesztést, és egy olyan gasztronómiai élményt garantál, amelybe újra és újra belekóstolnánk. A borok javarészt egy-egy dűlő egyedi karakterét tükrözik vissza, melyek közül több is északi tájolású, Dunára néző. A lélegzetelállító panoráma mellett a folyó felől áramló légmozgás egyedi mikroklímát teremt, ezzel kiemelkedő minőséget biztosítva a borkedvelőknek.

Tiffán’s Borászat

A Villányi borvidéken található Tiffán’s Borászat elegáns rozékkal és gyümölcsös vörösborokkal kápráztatja el a bor szerelmeseit. Aki járt már az ország különféle borfesztiváljain, biztosan ismeri a Villányi borvidéket és a Tiffán’s borokat – a Rosalia Fesztiválon újra (vagy akár első alkalommal) találkozhatnak velük a látogatók a Városliget hűsítő árnyékot biztosító fái alatt.

A Tiffán család 1746 óta készíti kitűnő borait. Tiffán Edét, a borászat alapítóját 1991-ben az Év Borásza díjjal, míg idén életműdíjjal tüntették ki. Az új borászgeneráció tagjai Tiffán Gabi, ifj. Tiffán Zsolt és felesége Beatrix, akik boldogan mutatják be a borászat fűszeres vörösborait, a gyümölcsös 2017 Rosé Cuvée-t és a legújabb RedY-t, ami egy könnyed vörös. A 2013 Cuvée Carissimae-t is megkóstolhatjuk a Rosalia Fesztiválon és meghallgathatjuk előállításának érdekes történetét is.

Gál Szőlőbirtok és Pincészet

A Budapesttől mindössze 25 km-re, Szigetcsépen található Gál Szőlőbirtok és Pincészet borházának szőlő-alapanyagát és borválasztékát két borvidék biztosítja. Egyrészről a Kunsági borvidékhez tartozó Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu községek dűlőiben fekvő 66 hektár ültetvény, amelynek fajtaösszetételében a Rajnai rizling, Olaszrizling, Szürkebarát, Ezerjó, Cserszegi fűszeres, Kékfrankos és a Pinot noir a meghatározó. Másrészről pedig a Balaton-felvidéken, Lesencefalu dombjain fekvő 10 hektár szőlőültetvény, amelyen az Olaszrizling, Szürkebarát, Chardonnay és a Cabernet sauvignon képezik a fajtaválasztékot.

A Rosalia Fesztiválon a Gál család két újdonsága is debütál: Cabernet sauvignon rosé a Balaton-felvidékről és egy gyöngyözőbor (Szürkebarát és Ezerjó házasítása) Szigetcsépről. A két újdonságon kívül kóstolható lesz a pincészet majdnem teljes szortimentje, beleértve a fesztiválon főszerepet játszó rozéborokat, amelyekből 2017-ben ötféle is készült: Kékfrankos, Zweigelt, Pinot noir, Szent Márton rosé és a balaton-felvidéki Cabernet sauvignon rosé. A pincészet rozé- és fehérborait idén már két világhírű nemzetközi borversenyen is díjazták, összesen négy ezüstéremmel: a Mundus Vini németországi és a Vinalies Internationales franciaországi borversenyen, míg Gálné Dignisz Éva borász volt az első nő, aki elnyerte az Év Borásza kitüntetést 2013-ban.

Dúzsi Tamás Pincészet

Dúzsi Tamás a testes vörösborairól híres Szekszárdi borvidék egyik legelismertebb bortermelője. Több mint 3,3 hektár kékfrankos szőlő képezi a családi pincészet vagyonát, amely 400 tonna szőlőből készít borokat minden évben. Széles borválasztékuk több mint 25 féle minőségi fehér, vörös és rozé bort tartalmaz, amelyek közül több nyert már hazai és nemzetközi kitüntetéseket vagy volt díjazott elismert borversenyeket az elmúlt években. A Dúzsi Tamás Pincészet főként kékfrankos borairól, vörös házasításairól és gyümölcsös aromájú rozéiról híres. A Dúzsi borok számos borboltban és étteremben elérhetők, de természetesen a Rosalia Fesztiválon is megkóstolhatod az isteni nedűt!

Varsányi Pincészet

A családi borászat jelenleg 90 hektár saját területtel rendelkezik, Aldebrőtől Egerszalókig a legkiválóbb dűlőkben: Ácsok, Cinege, Szent János völgy, Kerékkötő, Öreghegy, Hosszú, Királyi, Veres, Varjas. Boraikat 2014 óta Patai István főborász készíti nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel.

Fő célkitűzésük a kezdetektől egy olyan korszerű borászat létrehozása, mely ötvözni tudja az Egri borvidék tradícióit a korszerű technológiával. A kezdeti sikereket a Debrői Hárslevelű, mint Hungaricum, minőségi megújítása hozta el a pincészet számára, illetve már a kilencvenes évektől készítenek kiváló minőségű rozé borokat, melyek azonnal ismertté tették őket az Egri borvidéken és azon túl is. 2017 májusában jelent meg a legújabb – Varsányi Grand Selection – sorozatuk, amely a pincészet legjobb dűlőiből készült, kis tételszámú prémium borokat tartalmazza.

Gancia Pezsgőház

Az első olasz Gancia pezsgőcsalád ünnepélyessé varázsolja az egyszerű hétköznapokat. Az 1850-ben alapított, Piemont tartományban található pincészet az UNESCO Világörökség részét képezi. A Gancia mára Olaszország egyik legjelentősebb pincészetévé nőtte ki magát: mindösszesen 16 féle pezsgőt készítenek, melyek többsége eredetvédett (DOC, DOCG). Világszerte úgy tekintenek a márkára, mint az olasz életstílus és ünneplés megtestesítőjére. Akár a barátokkal vagy a családdal proseccozunk, vagy aperitif italokat iszunk az ismerőseinkkel, a Gancia az élet rendkívüli pillanatainak élvezetében velünk van.

Buborékai különleges ízeket garantálnak az összes partin és házibulin, könnyedségükkel emelik az ünnepek hangulatát. Az igazi olasz stílusérzékkel megálmodott palackok pedig minden alkalomra finom eleganciát kölcsönöznek.

A könnyed és letisztult prosecco mellett a Gancia kínál gyümölcsösen friss rozét, Astit az édesebb ízek kedvelőinek vagy szárazabb Brut változatot. 1980-ban alkotta meg a Gancia család leszármazottja a Pinot di Pinot válogatást, amely a legjobb Pinot szőlőfajtákból készül Brut és rozé változatban, ezt a variánst klasszikusan aperitifként fogyasztják Olaszországban.