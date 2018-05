Ők lépnek színpadra május 3-án az Akvárium Klubban!

Ütősre sikerültek a Nagy-Szín-Pad! verseny elődöntőjének első koncertjei, ám máris itt a folytatás! Íme, erre a két zenekarra számíthatsz ma este az Akvárium Klubban!

Antonia Vai

A svéd-magyar énekesnő/dalszerző 2013-ban fedezte fel a magyar főváros szépségeit, és annyira megtetszett neki, hogy azóta sem tudott elszakadni Budapesttől. A hazai underground szcéna gyorsan befogadta a tehetséges Antoniát, aki eddigi itt tartózkodása alatt turnézott a Quimby-vel és dolgozott a Bohemian Betyars-szal, továbbá a nagyobb hazai fesztiválok színpadjain is láthatta már a közönség. Zenei stílusában a világzene, a soul és a pop jegyei is fellelhetőek, dalait mély mondanivaló jellemzi. Legutóbbi albuma Ritual címmel 2017-ben látott napvilágot.

Soulwave

Foror Máté énekes/dalszerző és Huszár Ádám gitáros 2007-ben alapította a formációt, ami 2016-ban, a Mindent elhittem című dallal robbant be igazán a köztudatba. Azóta Kalandor c. szerzeményükkel szerepeltek a Dal 2017-es döntőjében, és meghódították a jelentős hazai fesztiválok közönségét is, amellett, hogy az ország klubjaiban sem számítanak ismeretlennek. A nagyívű refrének és metaforikus szövegek királyai a modern akusztikus popzene köntösébe bújtatják dalaikat, amelyek közül jó párat élőben hallhatsz tőlük, ha eljössz az Akváriumban tartandó koncertjükre.

Ma se felejts el szavazni kedvenc versenyződre! Este 8-tól SMS-ben, Instagram posztban és a nagyszinpad.com weboldalon is voksolhatsz, utóbbin számos hasznos infót találsz még. A további tudnivalókért olvasd el korábbi cikkünket, amiben bővebben beszámolunk a versenyről, valamint arról, hogyan követheted az eseményeket, ha személyesen nem tudsz jelen lenni a koncerteken.

Jó szórakozást!