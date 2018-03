Jön a Black Mirror ötödik évada

Az új évad még fényesebb jövőt ígér.

A Black Mirror (Fekete tükör) ötödik évadának híre egy pár másodperces beharangozó videóval érkezett meg néhány órával ezelőtt, amiből nem derül ki, hogy pontosan mikor debütálnak az új részek, ahogy az sem, hogy hány részből áll majd az évad. Ami biztos, hogy the future will be brighter than ever, azaz a jövő fényesebb lesz, mint valaha.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 2018. március 5.

Ha az előző évadok megjelenési dátumaiból indulunk ki (2016 október 21. a harmadik évad esetében, míg a negyedik évad 2017 december 29-én látott napvilágot), az év második felében számíthatunk a disztópikus sorozat újabb részeire.