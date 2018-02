Alternatív Valentin-napi ajándékötletek

A hollywoodi filmeknek és a fogyasztói társadalomnak hála a Valentin-nap kihagyhatatlan kellékeinek tartjuk a rózsacsokrokat, a csokoládékat, a gyertyafényes vacsorákat és persze a szexi piros fehérneműt. Vinnél egy kis csavart az idei “ünneplésbe”? Van néhány ötletünk!

Valentin-napi csodák a Bűvész Színházban

1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102.

A szerelem varázslatos dolog. Így hát miért ne ünnepelnéd azt az érzést, amitől pillangók repdesnek a gyomrodban, ami az egekbe repít és elhiteti veled, hogy bármire képes vagy a Bűvész Színház különleges Valentin-napi műsorával? A február 16-án megrendezendő interaktív showt ismert magyar illuzionisták vezetik, így egészen biztos, hogy felejthetetlen élményben lesz részed, ha ellátogatsz a Bartók Béla útra pénteken este 7 órakor. A jegyek (2600-2800 Ft) megvásárolhatók online és a helyszínen.

Gyertyafény Expressz

A MÁV Nosztalgia Gyertyafény Expressze február 14-én, Valentin-nap is útnak indul a Dunakanyar vadregényes vidékére. A Gyertyafény Expressz hangulatos szalon-, bár- és nosztalgia étkezőkocsikból álló vacsoravonata ezen a napon Szobra közlekedik. A közel háromórás program felejthetetlen gasztronómiai élménnyel várja a szerelmes párokat. A romantikus időutazás alatt az étkezőkocsikban első osztályú ételeket és kézműves borokat élvezhetnek a vendégek, míg a hangulatos szalonkocsiban zongorista szórakoztatja majd őket. Az étlapon olyan különlegességek kaptak helyet, mint a zsályás marhasült sütőtökpürével és pestos pirított zöldségekkel, a cékla rizottó cukkini pogácsával és parmezán ropogóssal vagy a fehércsokoládé mousse áfonyával. A Gyertyafény Expressz ára 18990 Ft per fő.

Meztelenkedj a Lush-sal

A Lush üzletei a Westend, az Allee és az Árkád bevásárlóközpontokban, illetve a Váci utcán találhatók.

A Valentin-napi meztelenkedés nem kíván magyarázatot, a Lush esetében viszont a “meztelen” kifejezés többet jelent egy forró éjszakánál. Tudtad, hogy a műanyagtermelés 15 millió tonnáról 300 millióra nőtt 50 év alatt? Ez a mennyiség várhatóan megduplázódik a következő 20 évben, így a Lush úgy döntött, tesz valamit a globális probléma ellen. A “Go Naked” nevet viselő kollekciójuk csak csomagolás nélküli termékeket tartalmaz, eképpen elkerülve a nem újrahasznosítható, műanyag-csomagolás felhalmozását. A márka Valentin-napi termékei is “meztelenek”, így azáltal, hogy beszerzel néhányat kiváló minőségű termékeik közül, máris tettél valamit a Földért.

Páros kényeztetés a Mandala Day Spaban

1133 Budapest, Ipoly utca 8.

Van jobb módja a Valentin-napi ünneplésnek, mint kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből pár órányi páros kikapcsolódás erejéig? Kényeztetés és luxus vár rátok Magyarország első “Day Spa”-jában, ahol több mint 100 különféle arc-, test-, kéz- és lábkezelés, illetve -masszázs közül választhattok. A Mandala Day Spa február közepén megnyitja fürdő részlegét, ahol exkluzív spirituális rituálékon is részt vehettek majd. Töltődjetek fel a világ egyik leggyönyörűbb fürdőjében a szerelmesek ünnepén!

Yellow Zebra: Szerelem két keréken

A gyertyafényes vacsoránál és romantikus vígjátéknál egy fokkal mozgalmasabb Valentin-napi programra vágytok? Mit szólnátok egy izgalmas Segway-túrához? Szerencsére az innovatív közlekedési eszköz már könnyen elérhető Magyarországon is. Az elektronikus Segway nem csak a turisták számára hasznos találmány, induljatok ti is budapesti felfedező túrára két keréken! A Yellow Zebra különleges Valentin-napi ajánlattal is készült nektek: a LOVE18 promókóddal 10%-os kedvezménnyel foglalhattok náluk.