Így nézne ki, ha meghosszabbítanák a kettes metrót – VIDEÓ

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nagy az esély arra, hogy az M2-es vonalának régóta tervezett meghosszabbítása 2020-ban meg is valósul. A kettes metrót a gödöllői hévvel kötnék össze az Örs vezér terén, hogy megkönnyítsék az ingázók életét. Arról, hogyan nézne ki a város legforgalmasabb csomópontja a beruházás után egy videó is készült. Mutatjuk.

Az M2 és a hév összekötése mellett a kettes metró szárnyvonalának megépítése is régi vágya a XVII. kerületben lakók számára. Riz Leventének, Rákosmente polgármesterének az Indexnek adott válaszai alapján ez meg is valósulhat, erre már 2,4 milliárd forintot el is különített a kerület. A rákosmentei bővítése csak a kettes metró és a hév összekötése után, 2021-ben indulhat meg – ekkor európai uniós támogatásra számítanak. A beruházás 306 milliárdba kerülne a becslések szerint.

Az alábbi videóban azt látható, hogyan nézne ki az Örs vezér tere a beruházás után.

Nekünk eléggé bejön. Ti mit gondoltok?