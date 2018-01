Metrót kap a XVII. kerület?

Az már régóta napirenden van, hogy a kettes metró Örs vezér téri végállomását és a gödöllői HÉV végállomását összekötik egymással, sőt elviekben 2030-ig meg is valósul a terv. Most viszont már a kettes metró útvonalának meghosszabbítása is szóba a XVII. kerület (Rákosmente) tavalyi decemberi önkormányzati ülésén.

Riz Levente, a XVII. kerület polgármestere elmondta az ülésen, hogy már 2020-ban elkezdhetnék a kettes metró rákoskeresztúri elágazásának építése.

“A rákoskeresztúri szárnyvonal kapcsán a tervezők négy különböző alternatívát vizsgáltak, három esetben a körvasútnál, a Rákos-pataknál ágaznak el a metró és a Rákos-Hatvan vasútvonal mentén érné el a kerületet. A negyedik változat (fotó) szerint a HÉV-vonalból a Sárgarózsa utcánál fordulna jobbra, a Nagyiccei kiserdőt megvédve a felszín alá bukna, majd végig a felszínen haladva Akadémiaújtelepnél lép be a kerületbe, innen kéreg alatti vezetéssel folytatná útját Rákoskeresztúr városközpontig.

Ennek a nyomvonalnak a megvalósítása számottevően olcsóbb a többi verziónál: a tervezők összesen 123-127 milliárd forintra becsülik a költséget, (míg a többi nyomvonal becsült 146-190 milliárd Ft.) Három megállót alakítanának ki a kerületben, az elsőt Akadémiaújtelepnél, a tervezett új vasúti megálló szomszédságában, a következőt a Kis utcánál, a végállomás pedig Rákoskeresztúr városközpont lenne. Minden kerületbeli állomásnál P+R parkolókat kell kiépíteni.



Jelenleg Rákoskeresztúrról 47 perc el jutni a Déli Pályaudvarra, ez a szárnyvonal kiépítésével 32 percre csökkenhet, az Örs vezér teret pedig a mostani 22 perc helyett 13 perc alatt lehet majd elérni, a Nagykörútig tartó menetidő 37 helyett 22 percre rövidülhet” – olvasható a Rákosmenti Pirítós Facebook-oldalon, ahol a látványterveket is megosztották.