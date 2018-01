3 szám, amiért nagyon szeretnénk, ha idén is fellépne nálunk Robin Schulz

Robin Schulz 2016-ban betegségre hivatkozva lemondta a fellépését a Balaton Soundon, ám tavaly sikerült bebizonyítania a magyar közönségnek, hogy érti a dolgát. Azt még nem tudjuk, hogy idén is tiszteletét teszi-e nálunk, de nagyon reméljük, hogy ezen a nyáron is tombolhatunk a zenéire. Erre hangolódunk most egy kicsit.

A német DJ/producer 2017. szeptember 29-én adja ki legújabb, Uncovered című lemezét, amely olyan slágereket tartalmaz, mint a James Blunt-tal közös OK, amely a hazai és globális lejátszási listákat is meglovagolta, vagy a Shed A Light, melyben David Guettával és a Cheat Codes-zal működött együtt az előadó. Az anyag Schulz immáron harmadik stúdióalbuma lesz, amely összesen 18 vadonatúj dallal várja a hallgatóit. A korong változatos, gazdag hangvilággal és fülbemászó sztárkoprodukciókkal rendelkezik, a végeredmény bő egy órányi felhőtlen szórakozás. Schulz utoljára júliusban látogatott el hazánkba, ahol már adott egy kis ízelítőt a Balaton Sound közönségének, azonban szeptember végén az egész világ megismerheti az eddig titokban tartott Uncovered tartalmakat.

3 szám Robin Schulz-tól, amit idén is szívesen meghallgatnánk tőle:

Sugar

Sun Goes Down feat. Jasmine Thompson

OK

A DJ CD-jét, a Uncovered-öt a Magneotonnál tudod megvásárolni.