Top 7: A kedvenc budapesti éttermeink 2017-ben

Budapest gasztronómiai színtere 2017-ben tömve volt jobbnál jobb vendéglátóhelyekkel – a máltai és a magyar konyhák izgalmas ötvözetétől a francia eleganciát felidéző bisztrón át a londoni hamburger-kánaánig. Nem panaszkodunk, bőséges év volt ez. Íme, régi és új kedvenceink, avagy olyan budapesti éttermek, ahová idén is visszatérünk.

Az étterem olyan urbánus gyöngyszem, amely ugyan máltai alteregója nyomdokaiban lépked, mégis felfedezhető a magyar befolyás mind enteriőrjében és kínálatában. A Caviar & Bull ikonikus ételeihez és a magyar konyha kuriózumaihoz is helyi termelőktől érkeznek a hozzávalók, többek között paprika, Tokaji Aszú és mangalica hús. Ha szívesen kóstolnál különleges ízeket csodálatos környezetben, látogass el a Caviar & Bull Budapest étterembe, amit nem sokkal nyitása után a TripAdvisor máris a legjobb budapesti étteremnek kiáltott ki.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49.

A gasztroforradalom egyik előfutára 2011-ben nyitott meg Budapesten, nevük azóta a szaftos hamburgerekkel egybeolvadt. A Black Cab a Mester utcán és a Rákóczi úton is megtalálható: két londoni stílusú találkozóhely, amely a hamburgerek mellett, hot dogokat, angol söröket, üdítőket és cidereket is kínál. Megéri kipróbálni szezonális ajánlataikat is: ha a nyári grillpartik hangulatát szeretnéd felidézni, kérd Smoky Ranger burgerüket pirított zsemlében. Ha viszont igazi gourmet vagy, aki szereti az erős fűszerezést, a Chili Burger lesz a befutó. Amellett, hogy Budapestet jobbnál jobb burgerekkel látja el, a Black Cab népszerűsíti az újrahasznosítást: éttermeikben külön kukákba gyűjtik a szemetet és a maradékot, ekképpen elhatárolódva a magyar fast food szféra többi képviselőjétől.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

1095 Budapest, Mester u. 46.

Egy business lunch lehet igazán ízléses, ugyanakkor megfizethető. Ezt bizonyítja az egyik legnívósabb budapesti hotelben, a Corinthia Hotel Budapestben elhelyezkedő Brasserie & Atrium étterem, ami exkluzív ételeket kínál elérhető áron. Express ebédmenüjük olyan finomságokat foglal magában, mint a füstölt pisztráng buggyantott tojással, magvas mustárdresszinggel, újhagymával és chia maggal; a serpenyőben sült csirkemell supréme füstölt burgonyapürével és szezonális zöldségekkel; illetve a citrusos créme brulée fahéjjal, ánizzsal és kardamommal. Mindez 12 és fél 6 között várja a vendégeket stílusos környezetben és figyelmes felszolgálók társaságában. Az étteremben különös figyelmet fordítanak a különféle ételintoleranciákra és -allergiákra is: az allergének jelölve vannak minden fogás mellett. Az ebéd mellé pedig háromórás parkolás is jár a hotel garázsában, ami a belvárosban valódi kincset ér! További infóért hívd a +36 1 479 4000 számot vagy érdeklődj a cuisine.budapest@corinthia.com-on.

Van néhány dolog, amiért megéri lelassítani felgyorsult életmódunkat, a jó bor pedig pontosan ilyen. A Dobloban az erjesztett szőlőital előnyt élvez minden mással szemben: itt az utolsó kortyig ízlelgetheted italodat. A barátságos hangulatáról, figyelmes személyzetéről és szórakoztató bor- és pálinkakóstolóiról híres Doblo hiába a főváros egyik legnépszerűbb borbárja, nem felejt el vendégközpontú lenni. Borlapjukon Magyarország legelismertebb borászatainak termékei, bioborok (a fenntarthatóság jegyében) és kevésbé ismert, magyar tehetségek termékei sorakoznak fel.

1072 Budapest, Dob utca 20.

Vérbeli húsimádó vagy, vagy pont, hogy jól elkészített, egészséges grillzöldségekre vágysz? Akkor irány a Grill Mánia, ahol faszénen grillezett, ízletes húsokat és zöldségeket élvezhetsz. A vendégek számos grillspecialitás közül választhatnak, a báránybordától kezdve a csirkehúson, hamburgereken és burritokon keresztül a vegetáriánus ételekig mindent megtalálnak az étlapon – mindezeket házi pácok teszik különlegessé. A bőséges fogások mellé minőségi bolgár borokat és házi limonádét szürcsölgethetünk, barátságos áron.

1111 Budapest, Bartók Béla út 6.

A városközpontban, egy történelmi épületben helyet kapó HILDA egy különleges, a francia bisztrók hangulatát idéző étterem, amely nem csupán tudatosan válogatja össze alapanyagait, de könnyed eleganciát, egyszerűséget és kiválóságot hoz a magyar főváros gasztronómiai színterére. Különleges hangsúlyt fektetnek továbbá a természetes alapanyagokra és igyekszenek minél több helyi termelőt támogatni azáltal, hogy termékeiket hasznosítják. Mivel a hús minősége kiemelten fontos a HILDA számára, kizárólag szabad tartásból származó tojásokkal és szárnyasokkal dolgoznak. Nem meglepő tehát, hogy előkelő helyet kapott Best of 2017-es listánkon.

A Nobu Matsuhisa séf és Robert De Niro színész tulajdonában álló Nobu étteremlánc első közép-európai üzlete a budapesti Kempinski Hotel Corvinusban található. Schreiner Gábor konyhafőnök felel azért, hogy a perui japán ízvilágot egy leheletnyi magyar konyhával kombinálja Nobu-stílusban – erről a különleges fúzióról árulkodik például a perzselt lazac és libamáj sashimi vagy a híres alaszkai fekete tőkehalfilé yuzus miso mártással grillezve.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.