Meg fogsz lepődni a Kincsem új előzetesén

Nagy elvárásaink vannak a Kincsemmel szemben, ugyanis ez a film kapta a magyar filmtörténelemben a legnagyobb állami támogatást: 2,9 milliárd forintból készült el a mozi. A hatalmas költségvetés hallatán egy elég exkluzív előzetest vártunk a filmtől, amit meg is kaptunk. Legalábbis azt hisszük.

A sztori Kincsem, a sztárló köré épül. Az 1848-as szabadságharc leverése után Blaskovich Ernő jószerivel földönfutóvá vált, akinek egyetlen reménysége az aranyat érő lova, Kincsem, akivel sorra nyeri a lóversenyeket. A paci már csak azért is kapóra jön Ernőnek, mert így revánsot vehetne régi ellenségén, von Oettingen bárón.

A film legújabb előzetese azonban nem kicsit lepett meg minket. 19. századi komolyzene helyett Fluor Tomi Mizu? című száma csendül fel, igaz, csak a legutolsó másodpercekben Klára előadásában. (Mindig is sejtettük, hogy Fluor művész úr alkotásait pár év múlva Beethoven és Csajkovszkij munkásságával fogják összehasonlítani, de azt még mi sem gondoltuk volna, hogy Fluor muzsikája még időutazásra is képes, és a 19. századot is meghódítja.)

A Kincsem előzetese egyébként bővelkedik a populáris zenében: a kisfilm közepén Taio Cruz Hangover című számának feldolgozása hallatszik, miközben a korabeli uraságok ropják rá a táncot.

A film főbb szerepeiben Nagy Ervint, Petrik Andreát, Gáspár Tibort, Keresztes Tamást és Gyabronka Józsefet láthatjuk, a mű rendezője pedig Herendi Gábor.

A Kincsemet március 16-án mutatják be a mozikban.