A világ legfontosabb operadíját viheti el Mundruczó Kornél

A rendező darabját International Opera Awardsra jelölték a világ vezető zenekritikusai. Mundruczó Kornél legújabb operarendezését, Leoš Janáček az antwerpeni Opera Vlaanderenben színpadra állított Věc Makropulos (Makropulosz-ügy) című művét, az operavilág egyik legrangosabb díjára, az International Opera Awardsra jelölték Legjobb Új Produkció kategóriában. Az előadás dramaturgja, Mundruczó Kornél állandó alkotótársa, Wéber Kata volt. Az International Opera Awards jelölés nem sokkal azután derült ki, hogy Mundruczó Kornél és a Proton Színház egy másik előadását, a szintén Wéber Kata írói közreműködésével készült, Látszatéletetet Németország kritikusai és olvasói a 2016-os év legjobb 10 előadása közé választották.

Az International Opera Awards elismerést, Harry Hyman brit mecénás alapította, a díj patrónusai között olyan nevek találhatóak, mint Placido Domingo vagy Dame Janet Barker. Az eddigi díjazottak között van Jonas Kaufmann, Kirill Petrenko, Dmitri Tcherniakov, Barrie Kosky, Laurent Pelly, a Glyndebourne Fesztivál, a Salzburgi- és a Bregenzi Fesztivál, a berlini Komische Oper, az osloi Den Norske Opera és a New York-i Metropolitan Opera. Magyar rendező előadása még egyszer sem került a jelöltek közé.

A jelöltek listáját a legnagyobb nevű nemzetközi operakritikusokból és intendánsokból álló grémium állítja össze, melynek elnöke az Opera magazin szerkesztője, John Allison. A kritikusok között van a Sunday Times, a Daily Telegraph, a The Times, a Financial Times, a The Australian, a kínai Opera magazin, és az Opernwelt vezető zenekritikusa.

A 2017-es jelöltek között a nemzetközi operavilág legnagyobb neveit találjuk.

A Legjobb Új Produkció kategóriában – Mundruczó Kornél rendezése mellett – olyan előadások szerepelnek, mint Philip Glass: Akhnaten (rendezte: Phelim McDermott, English National Opera), Sosztakovics: Kisvárosi Lady Macbeth (r. Harry Kupfer, Bayerische Staatsoper), Sosztakovics: Az orr (r. Barrie Kosky, Royal Opera House), Saariaho: L’amour de loin (r. Robert Lepage, Metropolitan Opera), valamint Verdi: Giovanna d’Arco (r. Saskia Boddekke és Peter Greenaway, Teatro Regio di Parma).

Az International Opera Awards díjait 2017. május 07-én a londoni Coliseumban adják át.

A Věc Makropulos legközelebb 2018-ban a brnói Janáček-fesztiválon lesz látható.