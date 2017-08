A kedvenc vendéglátóhelyeink a Deák tér környékén

Aki csak egy kis ideig is Budapesten élt jól tudja, hogy a Deák tér a legfőbb csomópont: itt kezdődnek és végződnek a pesti bulik, de akkor is ide megyünk, ha nézelődni szeretnénk vagy egy finom kávé után sóvárgunk. Ez a budapestiek Mekkája.

Havonta megújuló menüsor, illetve jól átgondolt és megvalósított reggelicsodák jellemzik a pesti belváros csendes kapualjában megbúvó Szimplyt. Minden hónapban négy édes és négy sós reggeli közül válogathatunk – júliusi étlapjukon szerepel például az alább is látható cukkini palacsinta és french toast is – melyek mindegyike, ahogy arra a név is utal, egyszerű, de nagyszerű.

Koncertek, klubestek, külföldi fellépők, családi programok, vásárok, étel, ital, jó hangulat – ezek várnak az Erzsébet téri medence alatt elnyúló Akvárium Klubban. És amúgy sincs menőbb hely egy jó fröccsre egy akváriumnál.

A város szívében, mégis eldugott helyen bukkanhattok a Kontaktra, amely a Szimply szomszédságában, azzal kollaborálva látja el a főváros lakóit minőségi kávéval. Nincs ezen mit túlragozni, aki Budapest legjobb feketéjére vágyik, látogasson el aprócska üzletükbe.

Az IGENben nápolyi pizza sül a kemencében mindössze 90 másodpercig – itt jól tudják, ha valami működik, nem érdemes túlcifrázni. Az aprócska helyen egyébként laza, pozitív hangulat uralkodik, ugyanis a környékbeli bárokból szívesen ugranak be egy-két szelet pizzára a szórakozó fiatalok.

Ha már a környékben bulizó fiatalokról van szó, nem lenne teljes ez a cikk, ha nem említenénk meg a pár sarokkal arrébb fekvő Anker’tet. Nem túlzás azt állítani, hogy előbbi a főváros egyik legnépszerűbb találkozási pontja, amely a hét minden napjára kínál izgalmas programokat, kezdve a vasárnapi piacozástól a hangos bulikon át a sportmérkőzés-vetítésekig.

A pár hónapja nyitott fodrászbár a Telep szomszédságában található, egy finom itallal kísért profi hajvágás fúziós kalandjára invitálva az ubanistákat. Napközben kézműves szörpökkel és minőségi kávéval, míg esténként különféle whiskey-kel, ginekkel és belga sörökkel várnak mindenkit déltől hajnal 2-ig.