13 nagyszerű program Budapesten esős tavaszi napokra (2024. április 16-24.)

Megérkezett az áprilisi eső, így néhány napra el kell távolodnunk a kedvenc teraszainktól, de persze így sem muszáj a négy fal között tölteni a szabadidőtöket! Budapest rengeteg izgalmas beltéri programmal hív benneteket kikapcsolódásra a tavasz legesősebb napjain is.

Túl a Tükrön – Nino Migliori fotókiállítás // Olasz Kultúrintézet (2024. április 15. – május 9.)

Oltre lo specchio (Túl a tükrön) a címe annak a kiállításnak, amely Nino Migliori tájképfotóiból mutat be egy válogatást. A fényképezés feltalálása óta e széles körben elterjedt műfajra sokáig úgy tekintettek, mint a valóság hű reprodukciójára. Ez a téves felfogás erősítette azt az elképzelést, miszerint a fényképészet nem más, mint az objektív adat tükörképe. Migliori soha nem fogadta el ezt a nézetet. Még a realista képein is észrevehető az a törekvése, mely magán a képen túlmutatva a szöveg egy sajátos olvasatát kínálja, vagyis meghaladja a dokumentum koncepcióját és annak értelmezésére helyezi a hangsúlyt. A kiállítás ingyenesen látogatható.

Facebook-esemény >>

Kaliforniai álom (La La Land) // Bem Mozi (2024. április 17.)

Damien Chazelle többszörös Oscar-díjas zenés romantikus drámáját nézhetitek meg szerda este a hangulatos Bem Moziban. A film egy jazz-zongorista és egy feltörekvő színésznő találkozásának történetét meséli el, akik Los Angelesben szeretnék valóra váltani álmaikat. A nagy sikerű film főszereplői Ryan Gosling és Emma Stone.

Facebook-esemény >>

Papírmánia Csészényi Design Vásár // Impact Hub Budapest (2024. április 18.)

Ismét egy papírmániásoknak szánt minivásárra invitál a Csészényi Design Vásár csapata. Ha szerettek mindent, ami papír, matrica, füzet, tervezés, és szeretitek az egyedi, magyar grafikákat, illusztrációkat, nézzetek el április 18-án erre a rendhagyó eseményre!

Facebook-esemény >>

Egy új hely felfedezése is izgalmas program lehet:

Gyémánt Bálint & Oláh Krisztián // Opus Jazz Club (2024. április 18.)

A magyar jazz új generációjának két kiemelkedő zenésze találkozik április 18-án az Opus Jazz Club színpadán. Koncertjük gerincét saját szerzeményeik és a gitár-zongora formációra hangszerelt feldolgozásaik adják, de még ennél is fontosabb a folyamatos zenei párbeszéd, amely a duó egyik legfőbb jellemzője.

Tovább az eseményre >>

VerShaker Versjátékok – a költészet társasjátéka // K11 (2024. április 18.)

A Vígszínház színészének, Zoltán Áronnak irodalmi kezdeményezése, a VerShaker célja, hogy közelebb hozza a verseket az emberekhez. Az április 18-i, nagyjából másfél órás VersJátékok eseményen egy költészeti társasjáték részeseiként belecsöppenhetünk a versek világába a K11-ben.

Facebook-esemény >>

Kollár-Klemencz Kamarazenekar: A folyó // Fonó Budai Zeneház (2024. április 19.)

A folyó a Kollár-Klemencz Kamarazenekar ötödik albuma, tudatos folytatása annak a minden természetben mélyre hatoló munkának, amit a dalszerző, Kollár-Klemencz László az irodalomban is és a zenében is következetesen visz, és vezeti vissza a közönségét abba a lenyűgöző világba, ahonnan minden folyó ered.

Facebook-esemény >>

Budapest elhagyatott palotájának bebarangolása is jó program esős időben:

Dínónap a Bartók Pagonyban (2024. április 20.)

Új kötettel bővül Berg Judit Két kis dínó-sorozata! Ráadásul már nem is ketten, hanem hárman hódítják meg a világűrt a Két kis dínó a Holdon című részben. Ennek örömére április 20-án, szombaton 10 órától Dínónapot rendeznek a Bartók Pagonyban, ahol lesz könyvbemutató, miniszínház, csillagász előadás, űrdiszkó és még sok más izgalom!

Facebook-esemény >>

Társasjáték-fesztivál // Virág Benedek Ház (2024. április 20.)

Ha szereted a társasjátékokat, és kíváncsi vagy a magyar kiadók és tervezők kreatív világára, akkor látogass el a Társasjáték-fesztiválra, ahol több, mint 10 kis hazai kiadó mutatja be legjobb játékait! Ismerd meg a magyar szcéna tervezőit, a remek ízléssel rendelkező kis kiadókat, próbáld ki a játékokat, szerezd be a kedvenceidet, és ne hagyd ki az olyan izgalmas programokat sem, mint a tombola vagy a nyereményjáték!

Facebook-esemény >>

POKET 6. születésnap // Akvárium Klub (2024. április 21.)

Az Akvárium Klub ad otthont a POKET zsebkönyvek hatodik szülinapi eseményének április 21-én. A tavaszi minifesztiválon három színpadon zajlanak párhuzamosan a programok, melyek során Kollár-Klemencz Lászlóval, Wunderlich Józseffel és Szirtes Edina Mókussal is találkozhatnak a nézők.

Facebook-esemény >>

brunch + gardróbvásár // Greenhabit (2024. április 21.)

Érdemes lesz betérni egy késői reggelire vasárnap 10 és 14 óra között a Allee melletti Greenhabitbe, ugyanis a közkedvelt SZEKRÉNY Facebook-csoport üzemeltetői kínálják vásárlásra már nem hordott, de még jó minőségű ruháikat. A gardróbvásárt a Greenhabit finom reggeliételei, kávéi és mimosái teszik felejthetetlenné.

Facebook-esemény >>

Reisz Gábor: Nem beszélve arról, hogy… bemutató // Fischer Iván Lakásszínháza (2024. április 22.)

Izgalmasnak ígérkezik Reisz Gábor, a KV Társulat és a Proton Színház legújabb bemutatója Fischer Iván Lakásszínházában. „Amikor a valóság fikcióvá válik. Nem beszélve arról, hogy… ez fordítva is megtörténhet! Mégis hol vannak a határok? És mi hol vagyunk? Az alkotás folyamata, egy csoportos kreatív foglalkozás, amiben mindenki benne van és amiben most te is részt vehetsz. Úton vagyunk. Mindannyian. Sokszor egyedül, magányosan, segítség nélkül. Pedig együtt is lehet. És hirtelen lehetővé válik a lehetetlen. A KV Társulat és a Proton Színház? Vajon mit csinálnak? Veled együtt létrehoznak egy estét. Bemutató. LIVE. Together we are strong.”

Facebook-esemény >>

Légy-ott! | Városi közösségépítő meet-up // Valyo Bázis (2024. április 23.)

Hogyan tudjuk egy negyed meglévő értékeit a felszínre és összhangba hozni? Hogyan fejlődhet tovább egy városrész, hogy az ott élők igényeit kiszolgálja, sőt még többet adjon nekik: otthont, kapcsolódást, egymáshoz tartozást? Milyen városi szövetek vannak és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Visszatér a Légy-ott meet-up sorozat a Bartók-negyedben! Bemutatkozik három inspiráló projekt a VII. és a VIII. kerületből, amelyek mind azért jöttek létre, hogy élhetőbb, befogadóbb és harmonikusabb együttműködésekben éljünk.

Facebook-esemény >>

Lányok, fiúk // Marczi (2024. április 24.)

Dennis Kelly brit drámaíró erős női karakterre írt történetét hozza el a magyar közönségnek a Loupe Színházi Társulás. Az egyszemélyes, kiszámíthatatlan fordulatokra építő stand-up tragedy Horváth János Antal fordításában és rendezésében, Lovas Rozi lehengerlő előadásában kel életre, és egyszerre ígér humorral teli és megrendítő pillanatokat.

Facebook-esemény >>

Ha inkább csak otthon olvasgatnátok ezeken a szürke napokon: