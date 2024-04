Könyves kedvenceink áprilisban: 7 új olvasmány, ami feldobja a tavaszi napokat

Nincs is annál jobb érzés ilyenkor, mint a szabad ég alatt egy pokrócon üldögélve elmerülni egy izgalmas könyv rejtelmeiben. Ezekhez a tavaszi ejtőzésekhez ajánlunk most nektek néhány szuper olvasmányt!

Egy csendes kiotói mellékutcában van egy különleges étterem. A Koisi és édesapja, Nagare által vezetett kifőzde csodálatosan extravagáns ételekkel kényezteti a vendégeit. Ám nem ez a fő ok, amiért érdemes hozzájuk betérni… Az apa-lánya páros ugyanis másféle szolgáltatást is nyújt. Zseniális nyomozói képességeik birtokában képesek újraalkotni egy-egy ételt a vendégeik múltjából: olyan fogásokat, amelyek a kulcsot jelenthetik az elfeledett emlékek felidézéséhez vagy a jövőbeli boldogság megtalálásához. Legyen az marharagu vagy makrélás szusi – az idő homályába vesző receptek étterme kapcsolatot teremt a múlttal, és utat mutat egy szebb élethez.

Londonban beköszönt a nyár, és két fiatal útjai évek múltán ismét keresztezik egymást. Samantha huszonnyolc éves, gondtalan, minden ízében kaotikus, és elsöprő erővel veti bele magát a gyakornoki munkába egy brit marketingügynökségnél. Lucas huszonhét éves, érzékeny, hidegvérű, és próbálja egyben tartani felnőtt élete széteső darabjait. Amikor egy házibuliban újból találkoznak, az évekkel korábban kipattant szikra megint lángra kap közöttük, de tudják, hogy a kapcsolatuk csak rövid időre szól, mert Samnek hamarosan vissza kell térnie Stockholmba.

Evie Porternek mindene megvan: fehér kerítéssel körülvett kertes ház, puccos baráti társaság és a tökéletes férfi. Csak egyetlen bökkenő van: Evie Porter nem létezik. A nő Mr. Smithtől, a titokzatos, ismeretlen kilétű főnökétől kapta ezt a személyazonosságot a legújabb megbízatáshoz, hogy kiderítsen mindent egy louisianai kisvárosról és az ott élő emberekről. Különösen a célszemélyről, Ryan Sumnerről. Ryan azonban idővel mélyen eltemetett érzéseket hoz felszínre Evie-ből, aki egy számára mindaddig elérhetetlennek hitt életről kezd fantáziálni. Csakhogy ezúttal nem hibázhat, különösen a legutóbbi munkája után. Evie-nek egy lépéssel a múltja előtt kell járnia a jövőjéért folytatott küzdelemben, hiszen most minden eddiginél nagyobb a tét: saját maga.

A Padavano nővérek nem csupán testvérek, hanem egymás legjobb barátnői is, akik érzelmekkel és energiával töltik meg az 1980-as évek Chicagójának egy színes szegletében álló házukat. William Waters pedig egy tragédia miatt elcsendesült otthonban nőtt fel, ahol a fájdalomtól sújtott szülei képtelenek voltak szeretettel fordulni felé. Így amikor találkozik a temperamentumos és ambiciózus Julia Padavanóval, a világ egyszerre mintha kivilágosodna körülötte. Juliával együtt érkeznek a testvérei is: Sylvie, a család álmodozója, aki akkor a legboldogabb, ha egy könyvet bújhat; Cecelia, a szabad szellemű művész; Emeline pedig türelmesen gondoskodik mindannyiukról. Ám amikor a William múltjából áradó sötétség kezdi elhomályosítani a jövője fényét, nem Julia, hanem Sylvie lesz a fiú bizalmasa. Így azonban nem csak William lelke törik darabokra, hanem a négy nővér öröknek hitt szövetsége is.

Egy forró nyári napon Elena Blanco felügyelő, a Speciális Esetelemző Egység vezetője vérfagyasztó videóra bukkan egy kertvárosi család otthonában, a kamasz fiuk hálószobájában. Könyörtelen képsoroknak lesz szemtanúja egy fiatal lány kínzásáról, egészen az áldozat kivégzéséig. Az élő közvetítés mögött a Bíbor Hálózat nevű bűnszervezet állhat, amelynek Blanco felügyelő évekkel ezelőtt elrabolt fia is áldozatául eshetett… Az Esetelemző Egység hónapok óta gyűjti az információkat a cigány menyasszonyok ügyében felbukkanó Bíbor Hálózatról, amely válogatott kegyetlenségekről készült közvetítésekkel kereskedik az internet sötét oldalán. Elena igyekszik titokban tartani a társai előtt a legnagyobb félelmét: hogy a fiát azóta teljesen körülfonta a hálózat ragacsos pókhálója, és a saját képére formálta a szervezet. A felügyelőnő kétségbeesetten próbál egyensúlyozni a csapat egyben tartása és az eltűnt gyermeke utáni, sokszor reményvesztett nyomozásban.

A jövő útja, a város reménysége, a világörökség sugárútja – ezekkel a magasztos jelzőkkel illették egykor az Andrássy utat, fővárosunk legfontosabb látnivalóinak egyikét. Morcsányi Elza sétavezető, podcast-műsorvezető nemcsak az épületekről mesél szakavatottan, hanem a díszes paloták egykori lakóinak életét övező legendákat, titkokat, szóbeszédeket is megosztja élménydús, szórakoztató sétája során, amelyet friss képanyag és archív felvételek tesznek színesebbé. Ugorjunk vissza az időben, ismerjük meg a sugárút történetét a krumpliföldtől a luxus boulevard-ig, kukkantsunk be a fényűző paloták falai mögé. Sétára fel!

Alice és a párja, Joe számára az álmos kis falu, Penton ideális helynek tűnik arra, hogy ide költözve maguk mögött hagyják a londoni nyüzsgést, és felkészüljenek az első gyermekük érkezésére. A férfi talán így megismerkedhet végre a kétkezi munkával, Alice pedig a lekvárfőzés gyönyöreivel. Ám a vidéki idill képe hamar darabokra hullik, amikor a kis boltban, ahol a szülésfelkészítő tanfolyam zajlik, holttestet találnak, az ügyben pedig ők maguk is gyanúsítottakká válnak… Alice és a kismamatársai hamar a kezükbe veszik az ügy felgöngyölítését, a nyomozásban pedig segítségükre van a lány minden lében kanál kutyája, Helen is. Az elszánt, ám jóslófájásokkal küzdő detektívjelöltek rájönnek, a látszólag unalmas falu múltja sokkal több titkot és izgalmat tartogat, mint azt elsőre gondolták volna. Az események felgyorsulnak, amint felfedeznek egy erdő mélyén élő hippi kommunát, és felszínre kerül egy sok évvel ezelőtt történt, rejtélyes haláleset is. Vajon képesek lesznek kibogozni a szálakat?

