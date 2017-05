Ősszel visszatér a Will&Grace – Már a trailer is elkészült

Kevés sorozatrajongónak adatik meg az a nagyszerű érzés, hogy kedvenc, befejezett sorozatáról azt a hírt olvashatja, hogy több évnyi kihagyás után visszakerül a tévéműsorra. A Szex és New York és Jóbarátok fanjai még várhatnak erre a bejelentésre, de a Will & Grace megszállottjai most örülhetnek.

A Will és Grace 1998 és 2006 között futott a tévében, 8 évadon keresztül, majd 10 év hallgatás után, az amerikai választási kampányok által megihletődve (és egyben a kampányba is beszállva) egy negyedórás különkiadással tértek vissza a képernyőkre. Az összeállás annyira jól sikerült, hogy az NBC bejelentette, 2017 őszén új évaddal, vagyis 12 új epizóddal jelentkezik a sorozat.

Pedig az újrakezdések mindig eléggé rizikósak, de a 2016-os rész sikerén felbuzdulva talán nem kell a kudarctól tartania a producereknek, már csak azért sem, mert a szereplők szinte pontosan úgy néznek ki, mint 2006-ban, az utolsó részek forgatásakor. Reméljük, a humorérzékük sem változott.