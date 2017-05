A világ legnagyobb extrémsport versenye érkezik Budapestre

Budapest ad otthont a világ egyik legnívósabb extrémsport versenyének, a FISE World Series (FWS) egyik világkupadöntőjének. A nagyszabású rendezvényen gördeszkások, BMX-esek, görkorcsolyások és mountain bike-osok mutatnak be látványos és életveszélyes mutatványokat.

A versenyen 55 országból, több mint kétezer versenyző mutatkozik be profi, senior és amatőr kategóriában. Hazánkat Kun Ádám, BMX világbajnok képviseli, aki kategóriájában a győzelemre is esélyes. A látványos esemény milliókat mozgat meg világszerte, a verseny hatására az extrémsportok bizonyos szakágai olimpiai sportágként mutatkoznak be 2020-ban.

A FISE World Series idén húsz éve rendez versenyt az extrém sportok szerelmeseinek, a szezont rendszeresen a sportverseny szülővárosában, a franciaországi Montpellier-ben kezdik. Ezután idén Magyarország, Kanada és Kína is otthont ad a versenynek, a turné végén hét sportágban hirdetnek első helyezettet. A FWS rendezvénysorozatát az extrém sportok olimpiájaként is emlegetik az akciósportok kedvelői.

Budapesten a Sziget Fesztivál után, augusztus 15 és 19 között zajlik a verseny, de a hatalmas pályákat már hetekkel az esemény előtt elkezdik felépíteni. A magyarországi döntőn hat különböző kategóriában mérik össze erejüket a sportolók. Hazai színekben Kun Ádám, BMX világbajnok indul a FISE világkupa-sorozatán, aki tavaly harmadik helyet ért el a kategóriájában, és idén a győzelemre is esélyes. A nagyszabású versenyt világszerte élőben közvetítik, a látványos eseményre a világ minden tájáról érkeznek nézők.

A rendezvényt itthon a Magyar Kerékpáros Szövetség, a főváros és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. A verseny hatására a BMX mint akciósport 2020-ban olimpiai sportágként szerepel majd.

Mi az a FISE?

A FISE (Festival International des Sports Extrêmes) első rendezvényét az extrém sportok fesztiváljaként 1997-ben rendezték meg Montpellier-ben, száz versenyzővel, közel 35 ezer nézővel. Az évek során egyre több sportágat vontak be a versenybe, 2008-ra ötnapos fesztivállá nőtte ki magát a francia városban. A több kontinensre is kiterjedő világkupa turné 2014-ben indult, tavaly már több mint egy millióan követték élőben a FWS eseményeit.