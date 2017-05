Chainsmokers is fellép a Szigeten

Az EDM műfaj legújabb trónkövetelőjének áprilisban megjelent debütalbuma 62 országban nyitott a listák első helyén és további 17 országban a Top 5-ben. A The Chainsmokers augusztusban a Szigetre érkezik.

A The Chainsmokers az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténetét tudhatja maga mögött, a 2014-es #Selfie kislemezük óta az amerikai EDM-pop duó nyert egy Grammy- és egy American Music-díjat, április elején megjelenő bemutatkozó nagylemezükkel egyből a slágerlisták élén kezdtek. Closer című számuk közelít a másfél milliárd megtekintéshez, de a februárban megjelent, a Coldplay-főnök Chris Martinnal közös Something Just Like This is előkelő helyen áll az idei slágerek közül. Kétségtelen, hogy ők most az egyik legfontosabb szereplői az elektronikus-popzenei életnek, több mint 40 állomásos turnéjuk keretében érkeznek a Szigetre.