5 közönségkedvenc a Szigeten fellépő Florence + the Machine-től

A 2007-ben alapított angol indie rock zenekar augusztus 12-én a Szigetre érkezik, és talán a Trónok Harca utolsó évadában hallott dalukat is előadják majd!

Bizony, nem mindenki tudja, de a bandát a sorozat készítői kérték fel a Jenny of Oldstones újragondolására. A Florence and the Machine nagy rajongóiként David Benioff és D.B. Weiss keresték meg őket azután, hogy a Trónok Harca 2. évadának beharangozójában már volt szerencséjük együttműködni. Akkor a Seven Devils c. szerzemény hangzott fel.

Akár azon szerencsések között vagy, akik személyesen élhetik át az esti koncert semmihez sem fogható hangulatát, akár nem, a lenti dalokat meghallgatva, behunyt szemmel kaphatsz belőle egy kis ízelítőt. Hajrá!

#1

#2

#3

#4

#5

Kiemelt kép: Jason Persse (Flickr)