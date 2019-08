9 dolog, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak a Foo Fightersről

Augusztus 13-án este, a Sziget zárónapján a Foo Fighters gondoskodik róla, hogy a fesztiválozók a lehető legjobb élménnyel zárják az idei szezont. Tudtad, mi az összefüggés a zenekar és lemezkiadójának neve között? Olvass tovább, a cikkből kiderül!

Ha követed a Foo Fighters pályafutását, valószínűleg nem ér villámcsapásként a hír, hogy az ex Nirvanás Dave Grohl 1994-ben alapította a bandát. Azt viszont tudtad, hogy a gitáron kívül minden hangszeren ő játszott az első lemez felvételein?

A There Is Nothing Left to Lose c. lemez borítóján egy “FF”, azaz Foo Fighters tetoválás látható, ami nem más, mint az alapító Dave Grohl testét ékesíti.

A Monkey Wrench c. szerzemény valószínűleg nem fog élőben megszólalni a Szigetes koncerten, azt ugyanis olyan komplexnek tartja a banda, hogy egyszerűen nem vállalják az előadását, mert szerintük fizikailag lehetetlen. Állítólag csak Grohl részéről 5 órát vett igénybe a felvétel.

A második világháború idején a “foo fighter” kifejezést az azonosítatlan repülő tárgyakra használták. A banda lemezkiadója, a Roswell pedig arra az új-mexikói városra utal, ahol 1947-ben állítólag láttak lezuhanni egy repülő csészealjat.

A frontember a Nirvana 5. dobosa volt, és a Foo Fightersen kívül több projektben (Tom Petty, Queens Of The Stone Age, Them Crooked Vultures, Tenacious D.) aktívan részt vett.

A 2007-ben kiadott Let it Die Kurt Cobainről és Courtney Love-ról szól.

Hogy rávegyék Chris Shifflettet (gitár) a csatlakozásra, 1999-ben Stacked Actors álnéven három titkos koncertet nyomtak le Los Angelesben.

Dave Grohl számára készültek a világ legnagyobb, 400 kgt nyomó dobverői. Nem, nem dobol velük; egy neki állított szoborról van szó, amelyet szülővárosában, Warrenben (Ohio) emeltek.

2003-ban feldolgozták Prince: Darling Nikki c. számát, és a legenda finoman szólva sem értékelte a gesztust. 4 évvel később azonban ő maga nyúlt a Foo Fighters egyik dalához; a Best of You-t a Superbowl szünetében tartott showján elő is adta.

Kiemelt kép: Ed Vill (Flickr)