Tegnap rendezték meg New Yorkban a MET (Metropolitan Museum of Art) szokásos éves gálája, ami elvileg az adománygyűjtésről szól, valójában azért érkeznek az eseményre a sztárok, hogy a jó ízlés határait súroló (és olykor átugró) ruháikat mutogassák. Tegnap sem volt ez másként, össze is gyűjtöttük a 10 figyelemfelkeltőbb ruhát.

Rihanna

Blake Lively

Priyanka Chopra

Katy Perry

Haley Bennett

Madonna

Nicki Minaj

Ashley és Mary Kate Olsen

Thandie Newton

Lily Aldridge