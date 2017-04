7 tipp, hogy csökkentsd az utazási költségeidet

Utazni mindenki szeret, ám az ezzel járó pénzköltés már kevésbé örvendetes hozadéka a világlátásnak. Szerencsére van néhány trükk, amivel megkímélheted a pénztárcádat, ha külföldön jársz. 7 tippet ajánlunk, amivel csökkenthetjük az utazásunk költségeit.

Hostelek

Tény, hogy a hostelek kevésbé hívogatóak, mint a hotelek, de lényegesen olcsóbbak. Sőt, a hostelek között is egyre több rendelkezik külön konyhával, fürdővel, ingyenes wifivel és svédasztalos reggelivel, úgyhogy nem érdemes úgy gondolnod ezekre a helyekre, mint egy felturbózott diákszállóra. Ha alaposan körbenézel a neten a hostelek környékén biztosan megtalálhatod a neked is megfelelő hostelt.

Bérelj lakást!

Attól függően, hogy mennyi időre mész, lehet, hogy sokkal olcsóbban jössz ki, ha a hagyományos szállodák helyett kibérelsz egy lakást vagy egy szobát egy hónapra. Főként akkor tehermentesítheted a pénztárcádat, ha a barátaiddal is összefogsz, és többen vesztek ki egy lakást.

Tervezz előre

Nagyon sokat spórolhatsz, ha több héttel, még jobb esetben akár több hónappal előre lefoglalod a repülőjegyed és a szállásod. Azt is jól teszed, ha a programodat is megpróbálod előre eltervezni, és kideríted például azt is, hogy azokba a múzeumokba, ahova menni szeretnél, mennyibe kerül a belépő. Így reálisabban fogod látni az utazásod teljes költségét.

Legyél klubtag!

A különböző utazási irodáknál és légitársaságoknál vannak olyan tagsági kártyák, melyeknek ha a birtokában vagy, sok-sok kedvezmény hullhat az öledbe. Ráadásul sokkal kényelmesebbé is tehetik az utazást, megkímélhetnek például a check-in előtti sorban állástól.

Főzz magadra!

Nem kell felháborodni a tanácsunkon, főleg akkor, ha Airbnb-zel. A hozzávalók megvásárlásakor fel tudod fedezni a helyi kis boltokat, a főzés pedig mindig jól összehozza a társaságot. Ha még inkább különlegessé akarod tenni a főzőcskézést, készíts el egy helyi sajátosságot.

Ügyesen a bepakolással

Senki nem akar megannyi hatalmas bőrönddel utazni, de ha okosan pakolsz be, erre nincs is szükség. A naponta használt piperecikkeidből (testápolók, fogkrém, tusfürdő) vigyél magaddal kisméretű kiszereléseket, így nem kell sokat cipelned, és a vakációd alatt sem kell ezekre költened a pénzed.

Jól válaszd meg az időd!

Sokat spórolhatsz akkor is, ha nem a turistaszezon kellős közepén akarsz vakációzni. Ha mindenképpen nyári utazáshoz ragaszkodsz, augusztus végi időpontot nézz ki, de általában ősz elején is megfelelő az idő a tengerparti chillezéshez.