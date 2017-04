Hollywoodi sikerprodukció érkezik Budapestre

Hétköznapi embertelenséget, generációk átörökített sérelmeit feldolgozó előadással érkezik a fővárosba május 19-én a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház. A társulat az Augusztus Oklahomában című, világhírű Tracy Letts-darabot hozza el a József Attila Színházba, amelynek érzelemdús, felkavaró jelenetei szélviharként ragadják magukkal a nézőt.

Az amerikai Broadway- és hollywoodi-siker újraálmodott magyar családi drámájában Vándor Éva, Jászai Mari-díjas színművésznő alakítja a főszerepet, a talaját vesztett anya karakterét. Az abszurd humorral, ugyanakkor nyers szókimondással tarkított dialógusokban az elfojtott vágyak és felszín alatt évtizedekig lappangó, veszélyes titkok kerülnek terítékre, a csontvázak pedig sorra dőlnek ki a szekrényből…

Ötéves jubileumát ünnepli a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, s ebből az alkalomból egy lebilincselően izgalmas és szívbemarkoló hollywoodi sikerfilm-adaptációt hoz el Budapestre: az Augusztus Oklahomában c. fekete komédia díszbemutatójára a vidéki színházak legjobb előadásaiból is válogató József Attila Színházban kerül sor. Az érdeklődés már most kimagasló a produkció iránt.

Az önmagát felemésztő, tragikus sorsú család karakteres nőalakjait a társulat olyan jeles színművészei jelenítik meg, mint a Jászai Mari-díjas Vándor Éva, a Jászai Mari- és Vastaps-díjas Bozó Andrea, valamint a Madách-díjas P. Kerner Edit és a Csinibabában nyújtott alakításával a köztudatba fiatalon berobbant Kovács Vanda, aki nem mellesleg a népszerű Kovács Lajos Jászai-díjas, Érdemes művész lánya.

„Zenthe Ferenc születésnapján, április 24-én lesz 5 éve, hogy megalakult színházunk, a fővárosi premier méltó megünneplése az elmúlt küzdelmes, de ugyanakkor felemelő fél évtizednek. Ezúton is köszönöm Nemcsák Károlynak, egyik legfontosabb partnerünk, a József Attila Színház direktorának nagylelkű támogatását a díszbemutató létrejöttéhez! Egy sokszereplős, nagyívű, impozáns kiállítású produkciót álmodunk színpadra, amelyből reményeink szerint országos turné is kerekedhet.”

– nyilatkozta Simon Lajos, a Zenthe Ferenc Színház igazgatója.

A fiatal teátrum nem titkolt célja ugyanis egy országos hírű előadás színrevitele.

„Bízom benne, hogy a premier egy új dimenziót nyit majd meg a színház életében, és egy sikeres előadás után – eddigi játszóhelyeink megtartása mellett – újabb városokban is lehetőséget kapunk a bemutatkozásra. Egy igazi színházi csemegével készülünk megkoronázni az elmúlt öt évet!”

– árulta el Susán Ferenc, Vastaps-díjas rendező.

