7 bábszínház országszerte, ahol lebilincselő előadások várják az egész családot

Országszerte kiválóbbnál kiválóbb bábszínházi előadások és társulatok visznek színt, varázslatot és kikapcsolódást kicsik és nagyok mindennapjaiba. Hét bábszínházat ajánlunk nektek, ha gyerekekkel vagy akár felnőttként is átélnétek a bábelőadások nyújtotta különleges élményt.

Bóbita Bábszínház, Pécs

Pécs egyik legszebb látnivalója, a Zsolnay Kulturális Negyed számos különleges programot, látnivalót és attrakciót rejt. A Zsolnay-gyár irodáinak egykor otthont adó épületben mára a Bóbita Bábszínház kínál izgalmas, szórakoztató és színvonalas előadásokat legkisebbeknek és legnagyobbaknak egyaránt. A bábszínház épületében az előadásokon túl Mesebolt, bábkészítő foglalkozások, állandó és időszakos kiállításnak otthont adó bábmúzeum is segít elmerülni a bábművészet világában.

7626 Pécs, Felsővámház u. 50. | Weboldal | Facebook

Budapest Bábszínház

A Budapest Bábszínház nemcsak a főváros egyik ékszerdoboza, de Közép-Európa legnagyobb bábszínháza is egyben. Az elmúlt évtizedek során a Budapest Bábszínház nagyszerű előadásait sokan a szívükbe zárták már és megannyi év távlatában is jó szívvel idézik fel színházi emlékeiket, nem véletlenül. A fővárosi bábszínházban szerezhető élményekben a legfiatalabbak éppúgy részt vehetnek, mint a legidősebbek, sőt mi több, aki legalább egyszer is megtapasztalta már a Budapest Bábszínház varázslatát, egyhamar biztosan nem felejti el.

1062 Budapest, Andrássy út 69. | Weboldal | Facebook

Ciróka Bábszínház, Kecskemét

Kecskemét kicsiknek és nagyoknak egyaránt maradandó élményt nyújtó bábszínháza, a Ciróka Bábszínház. A nem egyszer vastapssal jutalmazott előadások között olyan népszerű produkciók is szerepelnek a társulat repertoárjában, mint az Egy kupac kufli és Kiss Judit Ágnes meséje, a Babaróka. A hétköznapokon főként gyerekcsoportoknak élményt nyújtó előadásokon túl, a hét utolsó napján a családoké a főszerep, de rendre megszólítják a felnőtteket is különleges színdarabjaikkal.

6000 Kecskemét, Budai u. 15. | Weboldal | Facebook

Harlekin Bábszínház, Eger

Eger és egyben a magyar bábművészet egyik legizgalmasabb helyszíneként tartják számon a Harlekin Bábszínházat, melynek színpadán egyszerre elevenednek meg klasszikus és kortárs történetek egyaránt. Előadásaik között a csecsemő színházi produkciók ugyanúgy megtalálhatók, mint a a felnőttszínházi előadások, akárcsak a méltán nagy népszerűségnek örvendő A padlás vagy a Túl a maszat hegyen, de találkozhatunk itt akár Boribonnal és A kockásfülű nyúllal is.

3300 Eger, Bartók Béla tér 6. | Weboldal | Facebook

Kövér Béla Bábszínház, Szeged

2021-ben ünnepelte 75 éves évfordulóját Szeged izgalmasabbnál izgalmasabb előadásoknak otthont adó teátruma, a Kövér Béla Bábszínház. A számos sikert magáénak tudható színház és társulata színvonalas előadásokkal és programsorozatokkal nyűgözi le közönségét, a néhány hónapos csöppségektől egészen a felnőttekig. Ha pedig a jó idő beköszöntével szabadtéren kóstolnátok bele a bábszínházi élménybe, a júliusban esedékes SZINkópé fesztivál színes programcsokrát mindenképp ajánljuk átböngészésre.

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 50. | Weboldal | Facebook

Miskolci Csodamalom Bábszínház

Több mint 30 éve visz színt és varázslatot kicsik és nagyok mindennapjaiba a város egyik legvidámabb közösségi tere, a Miskolci Csodamalom Bábszínház. A már nevében is mesei fordulatokat tartogató Csodamalomban a minőségi, közösen eltöltött idő szent, akárcsak a kortalan élmény és a határok nélküli szórakozás. Az ország kiváló bábszínházaihoz méltóan Miskolc ékszerdobozában is van lehetőség babaszínház, családi előadások, felnőtteket megszólító produkciók által kikapcsolódni és feltöltődni.

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 11. | Weboldal | Facebook

Vaskakas Bábszínház, Győr

A három folyó városának is nevezett Győr szívében találjuk az ország bábszínházai közül az egyik leghaladóbb szellemiségű teátrumot, a Vaskakas Bábszínházat. Az elhivatott társulat és a lenyűgöző látvány nyújtotta remek produkciókon számtalan helyi és környéki gyermek cseperedett már fel, de legalább akkora élmény felnőttként is belépni a Vaskakas nyújtotta mesés világba. Az évtizedek óta előadásaikkal családokat, óvodás és iskolás csoportokat, kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgöző bábszínház a kezdetektől fogva a Győrkőcfesztivál szervezője, ahol idén júliusban is megörvendeztetik majd a fesztiválon résztvevőket színvonalas produkcióikkal.

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17. | Weboldal | Facebook

Ha a fővárosban merülnétek el nagyszerű színházi előadásokban: