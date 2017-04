Idén még jobban megéri hajóra szállni

Az idei hajózási szezonban kívül-belül felújított menetrendi és rendez­vényhajókkal, rövidebb menetidőkkel, kedvezményes jegyvásárlást biztosító törzsvásárlói kártyával, on-line jegyvásárlási rendszerrel, hétközi szárnyashajós utazások esetében pedig komoly kedvezményekkel várja az utazókat a MAHART PassNave hajótársaság.

Az idei év a MAHART PassNave életében az újjászületés éve, hiszen a tél során hat menetrendi hajót, két kis- és egy zász­lóshajót, a 400 fős BUDAPEST hajót is teljesen felújítottak. Minden menetrendi hajóban multimédia, ingyenes szélessávú wifi, új ülések, klimatizált utastér, valamint büfé várja a vendégeket. A rendez­vényhajók a tavasz folyamán debütálnak, modern beltérrel. Ezek a hajók minden bizonnyal a Duna új ékkövei lesznek.

Az idei szezonban már napi három alkalommal is járnak Szent­endrére a MAHART PassNave menetrendszerinti járatai. Mivel vis­szafelé csupán egyórás az út, a vendégek gyorsabban juthatnak vissza velük a belvárosba, mintha mindezt HÉV-vel tennék, nem beszélve arról, hogy hajóval sokkal romantikusabb az út. 16, 17 és 19 órakor is indul hajó vissza, ami az egyéni és csoportos vendégeknek is ideális. Az idei évtől kezdve a szezonban napi rendszerességgel jár gyorshajó Vácra, Visegrádra és Esztergomba, így a korábban ötórás út másfél órára csökken. A hajójegy ára nem emelkedik jelentősen a hagyományos hajók áraihoz képest. Az utasok a hagyományos hajót is választhatják, aki így dönt, az a Kis-Dunaágon tud majd egészen Esztergomig utazni.

Hagyományos menetrendi hajóik kiszolgálják a kerékpáros turistákat is, így örömmel várják a kerékpáros vendégeket a fedél­zeten. Online is lehet jegyet vásárolni a járatokra, ami akár 15%-os kedvezményt is jelenhet a vendégnek, arról nem is beszélve, hogy a jegy beszállásra jogosít, így az elővétellel elkerülhető a sorban állás.

A MAHART PassNave hajójegyei minden kikötővárosban szám­talan egyéb kedvezményre is jogosítanak, ezek listája a menet­rendben és a honlapon is megtalálható. Az idei évtől kezdve igé­nyelhető a 10%-os általános kedvezményt biztosító törzsvásárlói kedvezménykártya is, ennek részletei a honlapon olvashatók.