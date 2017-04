Kihagyhatatlan sorozat érkezik a nyáron

Most dobták a világhálóra az első előzetesét a nyár egyik legizgalmasabbnak ígérkező új sorozatának. A Spike csatorna gondozásában elkészülő széria egy Stephen King könyv feldolgozása lesz, melyből egyébként 2007-ben már készült egy film is. Íme, A köd!

Stephen King nagyon belehúzott az idén: nem elég, hogy az Az című könyvéből egy hátborzongató horrorfilm fog készülni, amit szeptember végén mutatnak be, a King-fanoknak még addig sem kell várniuk, ha egy kedves, baráti borzongásra vágynak, a jól megszokott King-módra.

Az író A köd című 1980-as könyvét (a 2007-es filmadaptáció után) most sorozatként dolgozza fel a Spike, és június 22-én mutatja be Amerikában. A történetben egy idillinek tűnő csendes kis városra misztikus köd borul, ami titkokat, rejtélyes alakokat rejt. A lakosok nemcsak félnek, de az indulatok is elszabadulnak, és mindenki egymásnak esik.

A könyvet Christian Torpe dolgozza át sorozattá, aki nem is akarja titkolni, hogy jócskán át fogja szabni az eredeti történetet.

“A könyv 200 oldalas, és lényegében az egész egy helyszínen játszódik. Ahhoz, hogy sorozatként is működni tudjon, át kell írnom egy picit”

– nyilatkozta a rendező az EW-nek.

Lehet, hogy a legmegszállottabb King-fanatikusok nem fognak örülni a változtatásoknak, mi mindenesetre alig várjuk a sorozatot!