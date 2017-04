Tavasz a tányéron – 2 tuti recept húsvétra

Tavasszal a napsütés nemcsak az égen, de a tányérunkon is megjelenik, méghozzá friss tojás formájában. Sőt, lassan végre kényeztethetjük magunkat friss eperrel, spárgával vagy rebarbarával is. Éppen ezért olyan recepteket válogattunk össze, melyek már a tavasz ízeit idézik és a húsvéti menübe is beilleszthetőek. Ráadásként pedig azt is eláruljuk, milyen tojást érdemes venned.

A tojásra írt számok titkai

A tojás beltartalmi értéke nagyon magas: sok benne az A-, B12-, D- és az E-vitamin, jelentős a karotin tartalma, ráadásul gazdag fehérje- és aminosavforrás is. Bár sok benne a koleszterin, kiegyensúlyozott étrend részeként nem növeli a szívbetegségek kockázatát.

Ha érdekel, hogy és hol élt a tyúk, ami a tojásodat tojta, figyeld a számozást! A tojás héján az első szám a tartásmódot (0: ökológiai gazdálkodás, 1: szabad tartás, 2: alternatív/mélyalmos tartás, 3: ketreces tartás), az azt követő két betű pedig az ország kódját árulja el. Keresd a 0HU jelölésű tojásokat!

A legtöbb nagyáruházban már kapható 0-ás és 1-es tojás is, de érdemes a piacon is leellenőrizni őket, mielőtt megvennéd. Ne lepődj meg, ha a 2-es és 3-as tojásokhoz szoktál, mert a 0-ás, 1-es tojások sárgája sokkal világosabb színű. Ha ezeket választod, amellett, hogy egészségesebbet eszel, a tyúkokkal is jót teszel. Az ökológiai (bio) baromfitartás célja elsősorban a minőségi, gyógyszer-, és vegyszermentes tojás- és húselőállítás

Tortilla de patatas

Spanyolországból hoztuk ezt az olcsó, finom és tápláló tapasreceptet, mely kirándulások alkalmával szendvicsként is remekül beválik.

Hozzávalók:

700 gr burgonya

2-3 kisebb vöröshagyma

7 tojás (lehetőleg 0-ás vagy 1-es)

kb.. egy bögrényi olaj

2-3 tk só

Elkészítés:

A burgonyát meghámozzuk és kb. fél centi széles szeletekre vágjuk. Egy edényben olajat melegítünk, és a krumplit puhára sütjük.

A hagymákat meghámozzuk, felaprítjuk. Amikor a krumpli megsült, kivesszük az edényből, és az olajban megfonnyasztjuk a hagymát. Amikor kész, ezt is kivesszük az olajból, és a krumplihoz tesszük.

A tojásokat villával felverjük, hozzáadjuk a sót, majd hozzáöntjük a krumplihoz és hagymához, ezután óvatosan megforgatjuk. Várunk 10-15 percet, hogy a krumpli kicsit beszívja a tojást.

Az olajat közepes lángon melegítjük, majd az edénybe öntjük a keveréket. Körülbelül 10 percig sütjük, vigyázva, hogy oda ne égjen. Amikor a tortilla teteje még puha, de már nem folyós, lehúzzuk a tűzről, és egy tányér segítségével megfordítjuk úgy, hogy ami eddig a teteje volt, most az edény aljára kerüljön. Süssük tovább körülbelül 5 percig.

Ha elkészült, hagyjuk kihűlni. Magában vagy szendvicsként elkészítve is fogyaszthatjuk.

Epres-túrós süti

Ezt a sütit a Felelős Gasztrohős csapat Boóc Jucija legutóbb Dr. Jane Goodall, antorpológusnak készítette el 2016-os látogatásakor. Dr. Goodall imádta – reméljük, Neked is ízleni fog!

Hozzávalók:

6 tojás

100 g porcukor

30 g kukoricakeményítő

80 g búzadara

125 g puha vaj

500 g túró

1 csipet só

1 rúd vanília

1 bio narancs

1 bio citrom

100 g kristálycukor

100 g eper felkockázva

Díszítés:

eper

menta

rózsa

Elkészítés

A tojás sárgáját, a porcukrot, a keményítőt, a búzadarát, a vajat, a vanília rudat, a narancs és citromlevet és héját, valamint a túrót robotgépben vagy botmixerrel elkeverjük.

A tojásfehérjét a kristálycukorral és a sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a túrós keverékbe az eperdarabokkal együtt.

Vajazott, lisztezett formában 170 fokos sütőben 30 perc alatt készre sütjük.

Miután kihűlt, eperrel és mentalevéllel díszítjük.

A receptekért köszönet a Felelős Gasztrohősnek!