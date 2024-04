Titkos évadra várja közönségét a Müpába a Pannon Filharmonikusok

A Pécsett, Budapesten és Bécsben is sorozatot játszó Pannon Filharmonikusok meghirdette 2024/2025-ös, Titok című évadát Budapesten. A Pannon bérletsorozatuk május 31-ig kedvezménnyel meghosszabbítható, de szeretettel várják a sorozat iránt újonnan érdeklődőket is a Müpába.

