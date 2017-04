5 kihagyhatatlan program a Budapest Art Weeken

Idén már másodjára rendezik meg a Budapest Art Weeket, a kultúrarajongók Mekkáját, amikor egyetlen karszalag megvásárlásával rengeteg múzeumba léphetsz be, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb programok várnak. Mivel a kínálat zavarba ejtően sok, összegyűjtöttünk 5 programot, amit mindenképpen érdemes felkeresned április 18-a és 23-a között a Budapest Art Weeken.

Közös utak sorozat

Van az a mondás, hogy madarat tolláról… vajon igaz ez a művészekről és az alkotóterükről is?

Hogyan választunk hivatást? A művész már gyermekként tudja, hogy belőle művész lesz? Egy jó regény elolvasása után jön az érzés, vagy a Louvre-ban tett látogatás után jelentkezik a vágy? Miért kerülnek papírra ez első sorok, milyen gondolatok mozdítják az ecsetet? Ami még fontosabb: hogy áll össze ez egy folyamattá, később pedig egy életművé? Hogyan találja meg a művész a kortársakban a közönségét és hogyan lesz élő ez a kapcsolat?

Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz csizmája

A tárlat középpontjában egy valaha használt lábbeli, Móricz Zsigmond bőrcsizmája áll. Fehér László festőművész előbb grafikán, majd olajfestményen örökítette meg a csizmát, amelyet évekkel ezelőtt múzeumi tárgyként pillantott meg. Festői olvasatában a lábbeli aurával bíró, szimbolikus erejű objektté nőtt. A relikvia és a két képzőművészeti alkotás mellett a kiállításon megtekinthető Móricz Zsigmond archív fényképe, amelyen e csizmát viseli és az író autográf kézirata, amely szintén a lábbelihez kapcsolódik. A bemutatott tárgyak közös térben való szerepeltetése rávilágít a művészeti ágak között lehetséges párbeszédre, míg a képzőművészeti alkotások tematikája művészettörténeti párhuzamokat hívhat elő.

Néprajzi Múzeum | Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül

A kiállítás a Néprajzi Múzeum hazai és nemzetközi gyűjteményeinek egy tárgytípusa, a lábbeli példáján mutatja be a néprajzi tárgy idő- és térbeli változatosságát, használatának és jelentéseinek gazdagságát. Az utóbbi közel kétszáz évben Kínától Észak-Amerikáig, Észtországtól Közép-Afrikáig gyűjtött lábbelik, valamint fotók és filmes dokumentumok felhasználásával életre hívott tárlat a múzeum “útra kelését” is jelképezi.

Iparművészeti Múzeum | Gyűjtők és kincsek

Az állandó kiállítás az Iparművészeti Múzeum európai rangú gyűjteményének történetét páratlan műtárgyakkal és gyűjteménycsoportokkal mutatja be az alapítástól, 1872-től napjainkig. A merőben új koncepció korszakok szerint kiemeli a gyarapítás fő csomópontjait, a jeles múzeumigazgatók tevékenységét, a kiváló magángyűjteményeket, aukciókat, donátorokat. Átfogó kép rajzolódik ki a koncepciózus gyűjtéstől kezdve az egyes korszakokat meghatározó általános tendenciákig, ugyanakkor mindez azzal a tanulsággal jár, hogy maga a kiállítás szembesíti a jelent a múlttal.

#Orfeusz #Eurüdiké – Tánc a Magyar Nemzeti Múzeumban

Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix duója Orfeusz és Eurüdiké mítoszát a mai viszonyok közé helyezi, egészen sajátosan értelmezve át az oly sokszor feldolgozott szerelmi történetet. Eurüdiké most kortárs világunk poklába száműzetik. Természetesen ide is követi őt szerelme, a görög mitológia híres dalnoka, ám Orfeusz hiába érti még az állatok nyelvét is, ez a világ számára kiismerhetetlen, a líra feltalálója egyszerre ügyefogyottá és tehetetlenné válik – nincs ereje szembemenni a 21. század világképével. Orpheusz ezúttal nem csak szimbolikusan megy le az alvilágba szerelme után. A Magyar Nemzeti Múzeum mélyén kialakított Lapidáriumban a közönséggel együtt „száll alá”, hogy együtt járják meg a párral a poklok poklát.

